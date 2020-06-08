Начальника генштабу Вірменії звільнили після пишного весілля під час карантину



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Напередодні місцеві ЗМІ повідомили про 100 гостей на весіллі сина генерал-майора Артака Давтяна Фото: РИА Новости

Пашинян заявив, що дії високопоставленого чиновника не можуть суперечити публічним заявам прем’єра, в тому числі щодо правил соціального дистанціювання

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запропонував замінити керівників силових структур в країні: призначити Оніка Гаспаряна на посаду начальника Генерального штабу Збройних сил, Аргішті Кярамяна – на посаду директора Служби національної безпеки, а Ваге Казаряна – на посаду начальника поліції.

Пашинян подякував на сторінці у фейсбуці попередникам на цих посадах Артаку Давтяну, Едуарду Мартиросяну і Арману Саргсяну, і вказав, що рішення про нові призначення де-юре вступлять у силу після їхнього підписання президентом.

Згідно з Конституцією Вірменії, президент підписує укази про призначення і звільнення посадових осіб, поданих прем’єр-міністром.

Виступаючи на засіданні уряду, Пашинян заявив, що дії високопоставленого чиновника не можуть суперечити публічним заявам прем’єр-міністра, в тому числі щодо правил соціального дистанціювання, введених під час пандемії коронавірусу.

Очевидно, прем’єр мав на увазі скандал навколо весілля сина Артака Давтяна, яке було влаштоване під час карантину.

Місцеве видання «Грапарак» напередодні повідомило, що весілля сина Давтяна відбулося в розкішному маєтку нинішнього начальника Генштабу, розташованому неподалік від центрального корпусу Міністерства оборони.

За даними журналістів, на весіллі були присутні високопоставлені представники військового відомства, а автомобілі з номерними знаками Міноборони, якими вони користуються, були припарковані біля маєтку Артака Давтяна. Сам Давтян визнав факт події і сказав, що готовий відповідати, якщо порушив закон. В уряді Пашиняна заявили, що будуть розслідувати ситуацію.

Артак Давтян був призначений начальником Генерального штабу Збройних сил Вірменії після Оксамитової революції, 24 травня 2018 року, до цього він був командиром 5-го армійського корпусу.