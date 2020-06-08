До масових заворушень у США може бути причетна Росія, – Чалий



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«У масових заворушеннях через вбивство Джорджа Флойда у США цілком ймовірно є слід Росії» - Чалий

«Дуже складно реагувати правовими методами на атаки через інформаційні інструменти» – колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

Правова система Сполучених Штатів не готова повністю до реагування на зовнішні атаки. І тому співпраця України з США дає інструмент, який може бути використаний для боротьби з інформаційною агресією Росії. Про це в інтерв’ю «Прямому» розповів колишній надзвичайний і повноважний посол України у США Валерій Чалий.

«У масових заворушеннях через вбивство Джорджа Флойда у США цілком ймовірно є слід Росії. Якщо говорити про американських експертів, то вони говорили, що ці сліди ведуть ззовні, причому називали різні країни, в тому числі й російські. А я можу сказати, що це ж не треба прямо зараз щось там робити. Я на своєму прикладі можу вам розказати. Вже можу. Дуже складно реагувати правовими методами на атаки через інформаційні інструменти. В моєму випадку як посла України у США, на мене здійснювалася реальна атака. Причому вона йшла різними способами з боку Росії або людей, які фінансуються Росією. Тобто в Америці. Тому я і кажу, що це все може відбуватися», – заявив Чалий.

Він зазначив, що створювалися або працювали так звані пранкери, які постійно намагалися знівелювати успіхи чи якось зробити з цього історію, яка була би токсичною.

«Але – конкретний випадок. Створюється на основі Facebook – і це дуже швидко та дуже легко зробити, як виявляється – месенджер. І в моєму випадку від імені посла України у США запрошували на роботу американців. І треба було зробити перший внесок, якусь суму для початку цього. Потім які наступні роки? Ті люди, які не отримують цю роботу, вони подають в суд. Тобто це була спецоперація реально зроблена.

І коли я попросив американських колег допомогти – вони допомогли. Що ми визначили? Група організована з Європи… росіяни. Працюють з Європи.

Але з правової точки зору їх неможливо взяти за зябра, що називається. Тому що треба показати, що це шахрайство, доказати це. А якщо люди сидять в Європі чи в Росії, чи в Ірані, чи деінде, то їх дуже важко прив’язати туди. Тому навіть правова система американська не готова повністю до реагування на такі атаки. І тому наш кібердіалог, який ми зробили зі США, і маємо підтримку та кошти Сполучених Штатів – це інструмент, який може бути використаний для того, щоб ми наше стратегічне партнерство в цій сфері розвивали, щоб не давати таких можливостей. Тому на ваше питання я не буду стверджувати, але можу допустити, що такі операції проводились», – резюмував Чалий.

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