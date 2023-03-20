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Контрнаступ ЗСУ: Пригожин написав істеричного листа Шойгу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Контрнаступ ЗСУ: Пригожин написав істеричного листа Шойгу
колаж: BBC

«Вагнерівці» злякалися планів захисників щодо Бахмута 

Засновник приватної військової компанії «Вагнера» Євген Пригожин, чиї найманці зараз активно воюють у Бахмуті, опублікував лист до міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Він попросив Шойгу вжити заходів, щоб запобігти відрізанню ПВК «Вагнер» ​​від основних сил ЗС РФ під Бахмутом у зв'язку з контрнаступом ЗСУ, що готується.

«За наявною інформацією, в кінці березня-початок квітня «противник» планує розпочати широкомасштабний наступ і завдати флангові удари з метою відрізати ПВК «Вагнер» від основних сил ЗС РФ. Прошу вас вжити заходів, щоб запобігти відрізанню ПВК «Вагнер» ​​від основних сил ЗС РФ», – йдеться у листі.

Контрнаступ ЗСУ: Пригожин написав істеричного листа Шойгу фото 1

Нагадаємо, за повідомленням Міноборони, вправна робота ЗСУ біля Бахмута дозволяє зменшити наступальний потенціал російських військ, а також знищити велику кількість техніки й особового складу загарбників. 

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Теги: Міноборони робота наступ росіяни ПВК Вагнера

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