Контрнаступ ЗСУ: Пригожин написав істеричного листа Шойгу

«Вагнерівці» злякалися планів захисників щодо Бахмута

Засновник приватної військової компанії «Вагнера» Євген Пригожин, чиї найманці зараз активно воюють у Бахмуті, опублікував лист до міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Він попросив Шойгу вжити заходів, щоб запобігти відрізанню ПВК «Вагнер» ​​від основних сил ЗС РФ під Бахмутом у зв'язку з контрнаступом ЗСУ, що готується.

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«За наявною інформацією, в кінці березня-початок квітня «противник» планує розпочати широкомасштабний наступ і завдати флангові удари з метою відрізати ПВК «Вагнер» від основних сил ЗС РФ. Прошу вас вжити заходів, щоб запобігти відрізанню ПВК «Вагнер» ​​від основних сил ЗС РФ», – йдеться у листі.

Нагадаємо, за повідомленням Міноборони, вправна робота ЗСУ біля Бахмута дозволяє зменшити наступальний потенціал російських військ, а також знищити велику кількість техніки й особового складу загарбників.