Британська розвідка вказала, яку загрозу несуть завербовані «вагнерівці» російському суспільству

Пік вербування ув'язнених Вагнера припав на осінь 2022 року, коли ув'язненим пропонувалося пом'якшення вироку після шести місяців служби

У Росії може виникнути серйозна проблема із завербованими ПВК «Вагнер» ув’язненими, які вийшли на волю. Вони швидше за все, будуть помилувані та звільнені і стануть серйозною проблемою для пересічних жителів Росії. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, пік вербування ув'язнених Вагнера припав на осінь 2022 року, коли ув'язненим пропонувалося пом'якшення вироку після шести місяців служби.

Хоча приблизно половина завербованих ув'язнених, ймовірно, були вбиті або поранені, дані з Росії свідчать про те, що група виконує свою обіцянку звільнити тих, що залишилися живими. За даними британської розвідки, посвідчення, видані звільненим ветеранам «Вагнера», свідчать, що вони були затверджені указом президента Путіна.

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«Тепер, коли «Вагнеру», ймовірно, заборонили вербувати нових ув'язнених, цей вихід посилить кадрові проблеми. Крім того, раптовий приплив правопорушників, часто схильних до насильства, з недавнім і часто бойовим досвідом, що травмує, ймовірно, стане серйозною проблемою для російського суспільства воєнного часу», – зазначили в міноборони Британії.

Нагадаємо, засновник приватної військової компанії «Вагнера» Євген Пригожин, чиї найманці зараз активно воюють у Бахмуті, опублікував лист до міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Він попросив Шойгу вжити заходів, щоб запобігти відрізанню ПВК «Вагнер» ​​від основних сил ЗС РФ під Бахмутом у зв'язку з контрнаступом ЗСУ, що готується.