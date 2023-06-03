Після жарту Зеленського влада окупованого Придністров’я провела військові навчання

Спецназ відпрацював сценарій звільнення з полону

Після заяв Зеленського щодо полону російських вояків у Придністровʼї, в окупованому регіоні пройшли військові навчання, передає кореспондент «Главкома».

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«В полон? Ви забуваєте, що це – територія Молдови», – заявив Зеленський , відповідаючи на питання кореспондента «Главкома», чи братиме Україна в полон російських окупантів з Придністровського регіону.

Після заяви у телеграм-каналах, пов’язаних із тираспольським режимом, наступного дня з’явилася інформація про проведення так званих військових навчань спецназу з відпрацювання сценарію звільнення з полону.

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Як повідомляв «Главком», Зеленський заявив, що російським воякам доведеться шукати вихід з Придністров’я, якщо вони захочуть жити. Він також пожартував, що таксі їм замовляти не буде.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський завітав із візитом до Молдови на саміт Європейської політичної спільноти у четвер, 1 червня. Глава держави розповів про формулу миру та подякував Молдові. Саміт походить у Молдові 1 червня та збере 50 президентів, прем'єр-міністрів та високопосадовців європейських чиновників.

До слова, президентка Молдови зробила заяву стосовно відносин із Україною.