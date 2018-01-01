Південна Корея не визнає КНДР в якості ядерної держави

Мун Чже-ін зустрівся із Іванкою Трамп

Президент Південної Кореї Мун Чже-ін заявив, що Сеул не визнає КНДР в якості ядерної держави. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на речника президента Республіки Корея. Крім цього, на думку глави Республіки Корея нормалізація відносин між двома країнами має супроводжуватися прогресом щодо денуклерізації КНДР. Також Мун Чже-ін



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Іванка Трамп під час візиту у Південну Корею

Мун Чже-ін зустрівся із Іванкою Трамп

Президент Південної Кореї Мун Чже-ін заявив, що Сеул не визнає КНДР в якості ядерної держави. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на речника президента Республіки Корея.

Крім цього, на думку глави Республіки Корея нормалізація відносин між двома країнами має супроводжуватися прогресом щодо денуклерізації КНДР. Також Мун Чже-ін наголосив на особливій важливості співпраці Республіки Корея із Японією і США у процесі зміни політики Пхеньяну.

Ці тези були висловлені під час зустрічі із дочкою президента США Іванкою Трамп, яка прибула на офіційну церемонію закриття зимових олімпійських ігор в Пхьончхані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки вводять нові санкції проти Північної Кореї, які ще більше обмежать країну в доходах і паливі.