Південна Корея помилувала експрезидентку Пак Кін Хе, засуджену за корупцію

69-річна політикиня була засуджена у 2018 році після того, як їй було оголошено імпічмент

Пак було включено до списку на амністію перед Новим роком, зокрема, через стан її здоров'я

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін помилував колишню президентку Пак Кин Хе, яка відбувала 22-річний тюремний термін за зловживання владою та корупцію. Про це передає BBC.

69-річна політикиня була засуджена у 2018 році після того, як їй було оголошено імпічмент. Її тричі госпіталізували цього року через хронічні болі в плечах і попереку.

Повідомляється, що Пак було включено до списку на амністію перед Новим роком, зокрема, через стан її здоров'я.

Раніше президент виключив помилування Пак. У 2018 році її було визнано винною за 16 з 18 звинувачень, більшість із яких стосувалися хабарництва та вимагання. Суд установив, що вона вступила в змову зі своєю близькою подругою Чхве Сун Сіль, щоб чинити тиск на компанію Samsung та мережу роздрібної торгівлі Lotte, аби ті надали мільйони доларів фондам, якими керувала Чхве.

Крім того, Пак була визнана винною у передачі конфіденційних президентських документів своєму другові.

Спочатку Пак було засуджено до 30 років тюремного ув'язнення й оштрафований на 20 мільярдів вон (16,8 млн доларів), але пізніше Високий суд скоротив термін до 20 років (15 – за корупцію і 5 – за зловживання владою).