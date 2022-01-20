Хакери атакували сайт Міжнародного комітету Червоного Хреста: вкрали дані пів мільйона людей

Поки невідомо, хто стоїть за атакою

Під загрозою опинилися персональні дані більш ніж 500 тис. вкрай вразливих осіб

Хакери атакували сайт Міжнародного комітету Червоного Хреста. Така інформація надійшла щонайменше від 60 національних товариств організації по всьому світу. Про це повідомляє сайт Червоного хреста.

У комітеті заявили, що під загрозою опинилися персональні дані більш ніж 500 тис. вкрай вразливих осіб – розлучених яз сім'ями через конфлікти, міграцію і стихійні лиха.

«Атака на дані людей, зниклих безвісти, ще більше посилює страждання і муки сімей. Ми всі вражені і спантеличені тим, що ця гуманітарна інформація може стати мішенню і наразитися на небезпеку», – заявив генеральний директор Міжнародного комітету Червоного Хреста Роберт Мардіні.

Поки невідомо, хто стоїть за атакою і немає ніяких ознак витоку або публічного поширення скомпрометованої інформації. Організація просить хакерів «вчинити правильно» і не продавати ці дані.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти низки міністерств, Кабміну та сайт «Дії». Також хакери атакували сайт Нацбанку.

СБУ разом з Держкомзв’язку заявили, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося.

За інформацією Центру інформаційної безпеки, за кібератакою проти України стоїть Росія.

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