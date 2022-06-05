Північна Корея запустила «невідому» балістичну ракету в Японське море

За оцінкою Вашингтона, Північна Корея готується до «сьомого ядерного випробування»

Північна Корея запустила як мінімум одну балістичну ракету в бік Японського моря зі свого східного узбережжя після того, як Південна Корея і США завершили свої перші спільні військові навчання за участю американського авіаносця. Про це повідомляє Reuters.

В об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї заявили, що КНДР запустила «невідому« балістичну ракету в Японському морі.

Її пуск також пішов за візитом до Сеула представника США у справах Північної Кореї.

Сторожові кораблі японських морських сил самооборони звертаються із попередженням до всіх цивільних кораблів, що у море. Крім того, капітанів кораблів просять повідомляти про виявлені уламки, але в жодному разі не наближатися до них.

Раніше посол Сполучених Штатів у КНДР заявив, що Штати готові скоригувати позицію щодо її випробувань.

З початку року Північна Корея запустила 23 балістичні ракети, зокрема шість міжконтинентальних балістичних ракет, причому кожен пуск є порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН.

За оцінкою Вашингтона, Північна Корея готується до «сьомого ядерного випробування» на полігоні Пунгері, при цьому США готові послабити санкції – проте з боку КНДР не було кроків по деескалації.