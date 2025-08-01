У Жмеринці зійшов з рейок електропоїзд

Станом на зараз аварія не впливає на рух пасажирських поїздів

На станції Жмеринка зійшов з рейок один вагон електропоїзда та секція електровоза, який виїхав назустріч електричці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Постраждалих в результаті події немає. Комісія з розслідування аварії вже виїхала на місце події.

«Станом на зараз аварія не впливає на рух пасажирських поїздів, за можливими затримками можна буде слідкувати на: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» у відповідь на хвилю обурення через складнощі з придбанням квитків на популярні напрямки заявила про зміни правил купівлі. З 1 серпня у тестовому режимі для окремих потягів запроваджено обов’язкову верифікацію через сервіс «Дія.Підпис».

Згодом народний депутат Володимир В'ятрович разом із 17 колегами з різних фракцій підписав звернення до «Укрзалізниці». Депутати закликають скасувати рішення про продаж квитків на популярні внутрішні поїзди виключно через сервіс «Дія.Підпис».

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» посилила контроль документів під час посадки до поїздів. З 25 липня відбулися перевірки понад 300 поїздів, де було звірено понад 41,6 тис. документів.