Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

У Жмеринці зійшов з рейок електропоїзд

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Жмеринці зійшов з рейок електропоїзд
Постраждалих в результаті події немає
фото: Укрзалізниця (ілюстративне)

Станом на зараз аварія не впливає на рух пасажирських поїздів

На станції Жмеринка зійшов з рейок один вагон електропоїзда та секція електровоза, який виїхав назустріч електричці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Постраждалих в результаті події немає. Комісія з розслідування аварії вже виїхала на місце події.

«Станом на зараз аварія не впливає на рух пасажирських поїздів, за можливими затримками можна буде слідкувати на: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» у відповідь на хвилю обурення через складнощі з придбанням квитків на популярні напрямки заявила про зміни правил купівлі. З 1 серпня у тестовому режимі для окремих потягів запроваджено обов’язкову верифікацію через сервіс «Дія.Підпис».

Згодом народний депутат Володимир В'ятрович разом із 17 колегами з різних фракцій підписав звернення до «Укрзалізниці». Депутати закликають скасувати рішення про продаж квитків на популярні внутрішні поїзди виключно через сервіс «Дія.Підпис». 

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» посилила контроль документів під час посадки до поїздів. З 25 липня відбулися перевірки понад 300 поїздів, де було звірено понад 41,6 тис. документів.

Теги: Вінниччина Укрзалізниця аварія потяг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліція шукає причетного до аварії водія та автівку
На Дніпропетровщині водій збив ветерана з протезом та кинув помирати
Вчора, 19:18
Робота Лесі Хоменко символізує поступ уперед – рух, який стає можливим завдяки спільним зусиллям усіх українців та українок
Українська художниця перетворила другий поверх столичного вокзалу на арт-студію
30 липня, 21:00
У своєму зверненні народні депутати вимагають невідкладно скасувати рішення
Народні депутати звернулись до «Укрзалізниці» через скандальне нововведення
30 липня, 16:51
Під час перемовин 63-річний чоловік не погодився скласти зброю та вчинив самогубство
На Вінниччині злочинець, який вбив подружжя пенсіонерів, застрелився перед поліцією
30 липня, 15:06
У аварії загинув 47-річний чоловік
У Кривому Розі ВАЗ зіткнувся з автокраном: загинув водій
25 липня, 19:15
Гендиректор Федерації роботодавців транспорту пояснив, чому держава має дотувати пасажирські перевезення залізницею
Гендиректор Федерації роботодавців транспорту пояснив, чому держава має дотувати пасажирські перевезення залізницею
23 липня, 13:57
Вінничину атакували 28 «шахедів»
Вінничину атакували 28 «шахедів»
16 липня, 07:23
«Укрзалізниця» витрачає на співробітників 52% доходу
«Укрзалізниця» оголосила про масове скорочення персоналу
10 липня, 17:26
З 11 липня курсуватиме новий регіональний поїзд №826/825
«Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд експериментального типу
7 липня, 14:46

Новини

У Жмеринці зійшов з рейок електропоїзд
У Жмеринці зійшов з рейок електропоїзд
На Вінниччині злочинець, який вбив подружжя пенсіонерів, застрелився перед поліцією
На Вінниччині злочинець, який вбив подружжя пенсіонерів, застрелився перед поліцією
Вивезла сина, хотіла ще й чоловіка: жінка вигадала хитру схему перетину кордону
Вивезла сина, хотіла ще й чоловіка: жінка вигадала хитру схему перетину кордону
У Вінниці померла найстарша волонтерка міста
У Вінниці померла найстарша волонтерка міста
На Вінниччині у ДТП загинув 29-річний поліцейський
На Вінниччині у ДТП загинув 29-річний поліцейський
БЕБ Вінниччини викрив схему ухилення від податків на 5 млн грн
БЕБ Вінниччини викрив схему ухилення від податків на 5 млн грн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
270K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 серпня 2025
40K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
38K
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
19K
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
17K
Прогноз магнітних бур на 1-3 серпня: якою буде сонячна активність

Новини

Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
Сьогодні, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
Сьогодні, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 22:00
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua