Держава має передбачити у бюджеті компенсацію для пасажирських перевезень «Укрзалізниці» – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
За підсумками 2024 року «Укрзалізниця» отримала понад 20 млрд грн прибутку від вантажних перевезень
фото: glavcom.ua

Збитки від пасажирських перевезень «Укрзалізниці» минулого року перевищили 18 млрд грн

Держава має передбачити у державному бюджеті кошти для компенсації збитків «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень. Це абсолютно логічне й економічно обґрунтоване рішення, яке допоможе компанії краще й прозоріше надавати послуги, а державі – контролювати виконання цих послуг. Таке переконання висловив директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк.

«Одне з зобов’язань, яке Україна брала на себе під час інтеграції до Європейського Союзу, – це анбандлінг, тобто розділення «Укрзалізниці» по видам діяльності. І до цього будь-яке кроссубсидування, тобто перекриття доходів одного сегменту за рахунок іншого в компанії, є абсолютно неприйнятним», – нагадав експерт.

Він зауважив, що вже є певні позитивні наслідки, коли Кабінет міністрів своїм рішенням виділяє суми на компенсацію збитків від пасажирських перевезень, але це лише частина від потрібної суми.

«Зараз обговорюються різні варіанти джерел покриття. Це може бути і спеціалізований фонд державного бюджету, і надходження, які у свій час не використали місцеві влади, зокрема, київська адміністрація. Але це той крок, який потрібно робити – для того, щоб поступово виходити на європейську модель, коли держава виступає замовником пасажирських перевезень і таким чином має можливість контролювати і їхній обсяг, і їхню якість. А залізниця в свою чергу має можливість перекривати різницю у вартості за рахунок якраз прямих бюджетних програм. Це набагато більш прозоро. Адже бізнес у складному положенні, і він не може перекривати за власний кошт», – переконаний Вовк.

Він також висловив впевненість, що за такого підходу виграє і сама «Укрзалізниця», і пасажири, і економіка України в цілому – адже зараз компанія намагається перекрити свої збитки часто у збиток оптимізації.

«Сама «Укрзалізниця» матиме мотивацію для оптимізації своїх перевезень і пошуку найбільш прибуткових маршрутів і роботи на тих маршрутах. Тому що у нас зараз парадоксальна ситуація – коли, з одного боку, ми маємо величезні збитки Укрзалізниці, з іншого боку – неможливо дістати квитки за декілька тижнів. На зовнішні напрямки, такі як Польща та країни Східної Європи, і навіть на внутрішні, такі як Карпати або Одеса, знайти квитки практично нереально! Тому, безумовно, від цього рішення буде вигравати сама Укрзалізниця, буде вигравати економіка в цілому», – резюмував Вовк.

Як відомо, за підсумками 2024 року «Укрзалізниця» отримала понад 20 млрд грн прибутку від вантажних перевезень, тоді як збитки від пасажирських перевезень перевищили 18 млрд грн.

У зв’язку з цим Європейська Бізнес Асоціація звернулася до віцепрем’єра Олексія Кулеби з закликом включити у Держбюджет-2026 субсидію для «Укрзалізниці» на покриття збитків від пасажирських перевезень – адже наразі ці витрати покриваються за рахунок вантажних перевезень, що суперечить європейським практикам.

