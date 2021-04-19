Поліцейський розстріляв колег в Афганістані: троє загиблих
У місцевій поліції заявили, що злочинець зник, забравши з КПП зброю і боєприпаси
На заході Афганістану, в провінції Бадгіс, троє поліцейських загинули від рук свого колеги. Про це повідомляє Сіньхуа.
Інцидент стався в суботу ввечері на контрольно-пропускному пункті на північ від міста Калаї-Нау, адміністративного центру провінції Бадгіс.
У місцевій поліції заявили, що злочинець зник, забравши з КПП зброю і боєприпаси. Імовірно, він приєднався до бойовиків руху «Талібан».
Правоохоронці почали розслідування інциденту.