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    Поліцейський розстріляв колег в Афганістані: троє загиблих

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    У місцевій поліції заявили, що злочинець зник, забравши з КПП зброю і боєприпаси

    На заході Афганістану, в провінції Бадгіс, троє поліцейських загинули від рук свого колеги. Про це повідомляє Сіньхуа.

    Інцидент стався в суботу ввечері на контрольно-пропускному пункті на північ від міста Калаї-Нау, адміністративного центру провінції Бадгіс.

    У місцевій поліції заявили, що злочинець зник, забравши з КПП зброю і боєприпаси. Імовірно, він приєднався до бойовиків руху «Талібан».

    Правоохоронці почали розслідування інциденту.

    Теги: розслідування боєприпаси злочинець
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