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    У світі

    Поліція Австрії викрила екстремістів, які готували збройні угруповання в Німеччині

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    <p>Вилучена в екстремістів зброя</p> - Поліція Австрії викрила екстремістів, які готували збройні угруповання в Німеччині

    Вилучена в екстремістів зброя

    Фото: dpa

    В ході обшуків в землі Нижня Австрія знайшли близько 100 тисяч боєприпасів

    В Австрії затримали учасників екстремістського угрупування, які готували збройні формування в Німеччині.

    Про це повідомляє Deutche Welle.

    «Правоохоронці виявили склад із зброєю. У ньому було, серед іншого, 76 одиниць напівавтоматичної та автоматичного зброї, велика кількість боєприпасів, а також ручні гранати і вибухівка. Склад належав неонацистським угрупованням», – пише ЗМІ.

    Австрійська поліція вела слідства з правоохоронними органами двох земельних відомств. В ході нього вони вийшли на правоекстремістську мережу, коли відстежили постачання наркотиків з Німеччини до Австрії. З'ясувалося, що виручені від продажу наркотиків гроші використали для придбання зброї з метою подальшої її переправлення до Німеччини.

    В рамках слідства було проведено п'ять обшуків в Австрії та затримано п'ять осіб, ще двоє в Німеччині – в Баварії та Північному Рейні – Вестфалії. Головний підозрюваний – 53-річний раніше судимий громадянин Австрії.

    Наголошується, що в ході обшуків в землі Нижня Австрія знайшли близько 100 тисяч боєприпасів.

    Теги: Австрія Німеччина зброя склад зброї схованка зброї вибухівка боєприпаси поліція
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