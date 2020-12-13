Поліція Австрії викрила екстремістів, які готували збройні угруповання в Німеччині

В ході обшуків в землі Нижня Австрія знайшли близько 100 тисяч боєприпасів

В Австрії затримали учасників екстремістського угрупування, які готували збройні формування в Німеччині.

Про це повідомляє Deutche Welle.

«Правоохоронці виявили склад із зброєю. У ньому було, серед іншого, 76 одиниць напівавтоматичної та автоматичного зброї, велика кількість боєприпасів, а також ручні гранати і вибухівка. Склад належав неонацистським угрупованням», – пише ЗМІ.

Австрійська поліція вела слідства з правоохоронними органами двох земельних відомств. В ході нього вони вийшли на правоекстремістську мережу, коли відстежили постачання наркотиків з Німеччини до Австрії. З'ясувалося, що виручені від продажу наркотиків гроші використали для придбання зброї з метою подальшої її переправлення до Німеччини.

В рамках слідства було проведено п'ять обшуків в Австрії та затримано п'ять осіб, ще двоє в Німеччині – в Баварії та Північному Рейні – Вестфалії. Головний підозрюваний – 53-річний раніше судимий громадянин Австрії.

Наголошується, що в ході обшуків в землі Нижня Австрія знайшли близько 100 тисяч боєприпасів.