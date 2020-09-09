Поліція Торонто затримала чоловіка, озброєного мачете



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Сигнал про зловмисника надійшов від схвильованої жінки, яка розповіла, що чоловік таранить її транспортний засіб.

Поліція канадського Торонто затримала чоловіка, який таранив на своєму автомобілі інші машини на шосе, а також погрожував людям мачете.

Про це повідомив телеканал Global News.

У поліцію про дії зловмисника повідомила перелякана жінка.

Потерпіла розповіла, що на одному з міських шосе чоловік протаранив її автомобіль, а також погрожував їй мачете. На думку жінки, нападник перебував у неадекватному стані.

До місця події оперативно прибули правоохоронці, проте зловмисник почав таранити і їхні автомобілі.

Патрульним вдалося заблокувати машину порушника.

При його затриманні один з поліцейських отримав поранення, але їх характер не уточнюється.

Інших подробиць інциденту поки не повідомляється.