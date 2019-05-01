Поліція затримала у Стамбулі 127 учасників першотравневих демонстрацій



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Учасники демонстрації з нагоди міжнародного Дня праці у Стамбулі Фото: AFP

День праці часто відзначається конфронтацією між демонстрантами та поліцією у Стамбулі

У столиці Туреччини Стамбулі поліція затримала 127 учасників демонстрації з нагоди міжнародного Дня праці.

Про це інформує AFP.

«Близько 127 осіб були затримані, намагаючись пробитися на несанкціоновану демонстрацію на площі Таксим, традиційному місці протестів у Стамбулі», - повідомили у місцевій поліції.

Протестувальники грубо були поміщені до поліцейських автомобілів під час арештів, повідомили кореспонденти AFP, а туристів, які перебували в цьому районі, обшукували.

Свято праці часто відзначається конфронтацією між демонстрантами та поліцією у Стамбулі.

Однак декілька тисяч людей все ж змогли взяти участь в офіційно дозволеній демонстрації у Стамбульському районі Бакіркой, включаючи членів робітничих профспілок та опозиційних політичних партій.

Нагадаємо, у Парижі на першотравневих демонстраціях сталися короткі сутички між поліцією та мітингувальниками.