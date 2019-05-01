Поліція затримала у Стамбулі 127 учасників першотравневих демонстрацій
-
Розсилка
День праці часто відзначається конфронтацією між демонстрантами та поліцією у Стамбулі
У столиці Туреччини Стамбулі поліція затримала 127 учасників демонстрації з нагоди міжнародного Дня праці.
Про це інформує AFP.
«Близько 127 осіб були затримані, намагаючись пробитися на несанкціоновану демонстрацію на площі Таксим, традиційному місці протестів у Стамбулі», - повідомили у місцевій поліції.
Протестувальники грубо були поміщені до поліцейських автомобілів під час арештів, повідомили кореспонденти AFP, а туристів, які перебували в цьому районі, обшукували.
Свято праці часто відзначається конфронтацією між демонстрантами та поліцією у Стамбулі.
Однак декілька тисяч людей все ж змогли взяти участь в офіційно дозволеній демонстрації у Стамбульському районі Бакіркой, включаючи членів робітничих профспілок та опозиційних політичних партій.
Нагадаємо, у Парижі на першотравневих демонстраціях сталися короткі сутички між поліцією та мітингувальниками.