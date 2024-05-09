У Швеції тисячі людей вийшли на протести, вимагаючи вигнати Ізраїль з Євробачення

До антиізраїльського протесту приєдналися тисячі чи навіть десятки тисяч людей

За кілька годин до початку другого півфіналу пісенного конкурсу Євробачення-2024 у шведському місті Мальме тисячі людей вийшли на протести, вимагали заборонити Ізраїлю брати участь у пісенному конкурсі та закликали до припинення вогню в Секторі Гази. Про це пише Reuters.

До антиізраїльського протесту приєдналися тисячі чи навіть десятки тисяч людей. Демонстранти марширували вулицями Мальме перед півфіналом Євробачення з палестинськими прапорами та плакатами. Дехто закликав дискваліфікувати Ізраїль.

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фото: Reuters

Серед пропалестинських протестувальників була кліматична активістка Грета Тунберг. До слова, її матір – оперна співачка Малена Ернман – представляла Швецію на «Євробаченні» у 2009 році.

Грета Тунберг на протесті в Мальме фото: Reuters

Навколо Malmo Arena, де відбувається Євробачення, встановлені металеві барикади та великі бетонні блоки, поліція охороняє місце проведення конкурсу й перевіряє сумки відвідувачів. Мітингувальників уже відтіснили від арени Євробачення.

Паралельно у другій половині дня розпочалася демонстрація на підтримку Ізраїлю.

фото: Reuters

Нагадаємо, 9 травня о 22:00 стартував другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2024. У ньому візьмуть участь представники від 16 країн, зокрема і представниця Ізраїлю Eden Golan з піснею «Hurricane».

Як повідомлялося, Європейська мовна спілка (EBU) дозволила Ізраїлю взяти участь у пісенному конкурсі Євробачення-2024 попри заклики дискваліфікувати їх через війну з ХАМАС.

Представниця Ізраїлб на Євробаченні-2024 Еден Голан в дитинстві жила в Росії та має українське коріння. Народилася в ізраїльському місті Кфар-Сава. Співачка розповідала, що її родина переїхала до Росії через роботу її батька. Повернулась вона в Ізраїль лише два роки тому, проживши в РФ близько 13 років.

До того ж саме в Росії почалася кар'єра Еден Голан. У 2016 році вона виступала на конкурсі «Новая волна» («Нова хвиля») в тимчасово окупованому Криму. А у 2018 році брала участь у російському аналогові шоу «Голос. Діти» у команді співачки Пелагеї. Попри це, співачка зазначає, що росіяни так і не визнали її «своєю»: «Навіть через 13 років я не звикла до менталітету, атмосфери і сірості. Москва – дивовижне місто, але я не можу сказати, що там мені було добре на душі».

Вона дякувала Росії за старт кар'єри, але скаржилася на часті прояви антисемітизму.