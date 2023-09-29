Половина населення Нагірного Карабаху покинула регіон

Люди їдуть з Карабаху через Лачинський коридор, який є єдиною дорогою до Вірменії

Станом на 6 ранку 29 вересня у Вірменію вʼїхали 84 770 вимушених переселенців

З Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали вже майже 85 тис. вірмен, які не захотіли жити в регіоні після його повернення під контроль Азербайджану.

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Як повідомляє «Радіо Азатутюн», станом на 6 ранку 29 вересня у Вірменію вʼїхали 84 770 вимушених переселенців. Якщо враховувати дані перепису населення Карабаху за 2015 рік, то регіон залишила половина населення. За даними перепису, там мешкали майже 145 тис. людей, майже всі – етнічні вірмени.

Люди їдуть з Карабаху через Лачинський коридор, який є єдиною дорогою до Вірменії.

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Нагадаємо, «глава» Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян підписав указ про припинення існування так званої Нагірно-Карабаської республіки з 1 січня 2024 року

Шахраманян підписав документ у зв'язку з подіями, які «випливають із ситуації, що склалася після 19 вересня 2023 року». Цього дня Азербайджан оголосив про початок «антитерористичної операції» у Нагірному Карабасі.

Зазначимо, 20 вересня Баку та Степанакерт уклали угоду про припинення вогню, яка передбачає виведення вірменських військових, розформування та роззброєння армії невизнаної республіки та виведення військової техніки. Влада Вірменії заперечувала присутність своїх військ у Карабаху.