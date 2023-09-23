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Віктор Небоженко Політолог, соціолог

Росія любить потрапляти в пастки

glavcom.ua
Путін має боятися за своє майбутнє
фото з відкритих джерел

Для хворої путінської Росії будь-який фактор або обставина може загрожувати її стабільності та виживанню

Путінська Росія безболісно віддала Карабах, але що буде далі робити Кремль ніхто не знає. Що небезпечніше або цікавіше для путінської Росії – Вірменія, що «гине», або Азербайджан, що «сходить», який почувається успішним переможцем і який уже не боїться ні Росії, ні Ірану?

Якщо це кінець війни, якщо перемога Азербайджану остаточна – Вірменія та Іран змирилися з поразкою, то Росія нічого не виграла, але й не програла. Але якщо війна за Карабах – це тільки початок великого регіонального конфлікту, в який буду втягнуті місцеві та великі геополітичні гравці, то в кінцевому підсумку, «підчерев'я Росії» – Південь Росії – теж буде втягнутий у тривалий міжнародний конфлікт.

Таким чином, до прифронтових областей Росії від Смоленська до Ростова-на-Дону, які опинилися в зоні воєнних дій ЗСУ, приєднається нова зона нестабільності – від Краснодара до Махачкали.

Але найгірше для Кремля – те, що південно-кавказький військово-політичний конфлікт може несподівано відгукнутися в самій Москві. Для хворої путінської Росії будь-який фактор або обставина може загрожувати її стабільності та виживанню.

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Теги: росія війна Азербайджан Вірменія

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