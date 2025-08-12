Головна Світ Соціум
Польща депортує 57 українців через скандал на концерті Макса Коржа у Варшаві

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Польща депортує 57 українців через скандал на концерті Макса Коржа у Варшаві
Концерт Макса Коржа на Національному стадіоні відбувся 9 серпня
За словами Туска, проти 63 осіб розпочато процедуру видворення з країни

Польща депортує 63 учасників заворушень, що сталися під час концерту білоруського репера Макса Коржа у Варшаві. Серед них – 57 громадян України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на tvn24.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що інцидент, який викликав широкий резонанс у суспільстві, «нарешті врегульовано». «Я говорю про заворушення, акти агресії та певні провокації на Національному стадіоні під час концерту білоруського репера. Це були абсолютно непотрібні події, які вимагали швидкої реакції», – сказав він.

За словами Туска, проти 63 осіб розпочато процедуру видворення з країни. Вони повинні залишити Польщу добровільно або примусово. Серед них – 57 українців і шість білорусів.

Зауважимо, виступ Макса Коржа відбувся 9 серпня на Національному стадіоні імені Казімежа Гурського у Варшаві. Частина глядачів порушила правила, перестрибнувши через бар’єри на поле стадіону. Охорона намагалася їх зупинити. У натовпі також запалювали фаєри.

Крім того, один із відвідувачів розгорнув прапор УПА з тризубом, а інший – синьо-жовтий стяг із символом «Ідея нація».

До слова, уряд Польщі поступово припинить діяльність притулків для біженців з України. Проєкт закону з цього питання було прийнято на засіданні Ради міністрів.

Теги: Польща українці концерт

