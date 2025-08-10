Фінляндія планує скасувати компенсацію за інтеграцію біженців: українці постраждають найбільше

Зараз у Фінляндії перебуває близько 46 тис українців з тимчасовим захистом

Уряд Фінляндії розглядає пропозицію Міністра фінансів Ріїкки Пурри скасувати компенсацію, що виплачується муніципалітетам за інтеграцію біженців та шукачів притулку. За словами директорки з питань імміграції Міністерства зайнятості та економіки Соні Хямяляйнен, це рішення найбільше вплине на українців, які перебувають під тимчасовим захистом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yle.

Пропозиція є частиною бюджетного проєкту на наступний рік і передбачає економію у розмірі €317 млн протягом двох років. Компенсація, яку держава виплачує муніципалітетам, покриває витрати на ключові послуги для біженців, такі як:

мовна підготовка;

підтримка у працевлаштуванні;

навчальні курси, що знайомлять з фінським суспільством та звичаями.

За оцінками, зараз у Фінляндії перебуває близько 46 тис українців з тимчасовим захистом. Цього року дві третини, а наступного – до трьох чвертей коштів на інтеграційні послуги витрачаються саме на допомогу українцям.

За словами Мікко Харконена, директора в Асоціації місцевих та регіональних органів влади Фінляндії, навіть після скасування компенсацій юридична відповідальність за інтеграцію іммігрантів залишиться за муніципалітетами. Це означає, що їм доведеться фінансувати ці послуги самостійно, наприклад, за рахунок збільшення податків або скорочення інших послуг.

Тіїна Рахімі Ахмаді, менеджерка інтеграційних служб міста Турку, висловила стурбованість, що ускладнення інтеграції може мати негативні наслідки для суспільства. «Якщо людина не може брати участь у житті суспільства, це може мати багато наслідків. Безробіття триває довго, немає доступу до трудового життя, мовні навички не розвиваються», – наголосила вона.

Остаточне рішення щодо бюджету буде прийнято Парламентом після осінніх переговорів.

Нагадаємо, кілька іноземних сезонних робітників, переважно українців, поскаржилися на важкі умови праці на фінських полуничних фермах, які вони називають «рабською працею». Фінська телерадіокомпанія Yle провела в рамках розслідування розповіла історію українських робітників, зокрема про низьку оплату, надмірно довгий робочий день та відсутність вихідних.