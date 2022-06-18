Польща може ввести протиракетний захист над Західною Україною

Польща захистить себе та Україну, зважаючи на близькість ракетних ударів до польського кордону

Польща не виключає напад Росії на неї на країни Балтії

Росія вже програла війну на політичному та стратегічному рівні, але сценарій нападу все ще можливий як для України, так і для країн Балтії, Польщі та всього Заходу. Якщо Путін побачить, що його доктрина ескалації ефективна, за кілька років може просунутися далі, наприклад, до Сувальського коридору. Про це заявив колишній керівник Бюро національної безпеки Польщі Станіслав Козєй, якого цитує польське видання Onet.

Сувальський коридор – це геополітичний термін, присутній в термінології НАТО, що означає територію навколо Сувалок, що з’єднує балтійські країни з Польщею та рештою країн НАТО. Він водночас відокремлює від західних країн прикордонну Калінінградську область РФ та Білорусь.

Козей не сумнівається, що Росія вийде з війни в Україні явно ослабленою: «Її стратегічні можливості зменшаться, позиції на міжнародній арені значно погіршаться, а рівень життя росіян значно впаде. У цьому сенсі можна сказати, що Росія програє цю війну».

Говорячи про технічне оснащення України та РФ, польський ексчиновник зазначив, що порівняно з початком війни українці мають чимало сучасної військової техніки із Заходу. Росіяни у цьому випадку в програші, оскільки опираються на застаріле, радянське або пострадянське обладнання. Однак кількісно, очевидно, РФ таки досі становить серйозну загрозу.

Характеризуючи ситуацію з аеробезпекою, чиновник припустив можливість протиракетного захисту над Західною Україною, зважаючи на близькість ракетних ударів до польського кордону.

«Ми маємо аргументи для того, щоб забезпечити превентивне страхування і повідомити про це Росії. Якщо вона не перестане атакувати наш кордон ракетами великої дальності, то з дня на день ми введемо протиракетний захист над Західною Україною», – сказав колишній керівник БНБО країни.

Як повідомлялося, Польща завершила будівництво «стіни» на 140-кілометровому відрізку кордону з Білоруссю, перші ділянки вже здаються в експлуатацію.

Нещодавно Росія знову пригрозила Польщі за нарощування сил Північноатлантичного альянсу.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що кордону між Польщею та Україною фактично не буде на десятиліття, а може бути, що і на сторіччя. На це влада Російської Федерації істерично відреагувала.