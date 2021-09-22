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    Польський прем'єр звинуватив Путіна і «Газпром» у шантажі

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    Зростання цін на газ підтвердили побоювання Польщі&nbsp; - Польський прем'єр звинуватив Путіна і «Газпром» у шантажі
    Зростання цін на газ підтвердили побоювання Польщі 
    Фото з відкритих джерел

    Проєкт «Північний потік-2» є стратегічною помилкою, переконаний Матеуш Моравєцький

    Нинішнє зростання цін на газ є наочною демонстрацією шантажу Європи з боку російської транснаціональної енергетичної компанії «Газпром» і особисто президента Росії Володимира Путіна. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький, повідомляє Polskie Radio.

    «Проєкт «Північний потік-2» є стратегічною помилкою, оскільки надання додаткових інструментів для цінового шантажу «Газпрому» і Володимиру Путіну означає збільшення можливості тиску на Європу, зростання цін на газ підтверджує наші побоювання», – заявив прем'єр-міністр Польщі.

    На його думку, «Північний потік-2» збільшує геополітичний ризик у регіоні і саме тому Варшава спочатку була противником цього проєкту і час показав, що вони правильно зрозуміли наслідки такого проєкту.

    «Ми відстоюємо польські інтереси, і збільшення можливостей шантажу від російської сторони не в інтересах Польщі. Я вважаю, що це також не в інтересах Німеччини, Чехії, Словаччині чи Угорщині, не кажучи вже про Україну, Литву, Латвію та Естонію, Швецію або Данію. Але, на жаль, цей німецько-російський альянс, який був закріплений у формі вже завершеного проєкту «Північний потік-2», був дуже жорстким і жорстко ставився до інтересів інших країн», – сказав польський прем'єр-міністр.

    Нагадаємо, на перемовинах з європейцями українська сторона підтвердила готовність вести переговори з «Газпромом» щодо продовження транзитного контракту.

    Тим часом на тлі низьких запасів у підземних сховищах Європи та при скороченні постачання з Росії на єропейських біржах рекордно виросли ціни на газ. Так, станом на 15 вересня, ціна на газ в Європі побила черговий рекорд – понад $900 за тисячу кубометрів.

    Після цього 16 вересня вартість газу в Європі почала різко падати і вже увечері 16 вересня жовтневий ф'ючерс на хабі TTF у Нідерландах коштував $749 за тисячу кубометрів.

    Однією з причин рекордного зростання цін на газ фахівці називають відмову російського «Газпрому» бронювати додаткові потужності українського транзиту. Так, якщо у 2020 році «Газпром» забронював через Україну приблизно 65 млрд куб м газу, то цього року – всього 40 млрд куб м, тобто у півтора рази менше.

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    Теги: газ Газпром ціни рекорд
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    Польський прем'єр звинуватив Путіна і «Газпром» у шантажі