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    Патріарха Варфоломія ушпиталили у США – ЗМІ

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    Вселенський Патріарх вперше за 12 років прилетів у США - Патріарха Варфоломія ушпиталили у США – ЗМІ
    Вселенський Патріарх вперше за 12 років прилетів у США
    фото з відкритих джерел

    Журналісти повідомили, що Вселенський Патріарх потрапив до лікарні у зв'язку з нездужанням

    Константинопольський Патріарх Варфоломій госпіталізований до лікарні Університету Джорджа Вашингтона у Вашингтоні, округ Колумбія, повідомляє грекомовне видання «Етнікос Кірікас».

    Патріарх госпіталізований, «оскільки відчув нездужання через втому від довгої подорожі і програми заходів після прибуття», йдеться в повідомленні.

    Варфоломій у суботу прибув до США із 12-денним візитом, першим за 12 років.

    Відразу після прибуття Патріарх Варфоломій був на вечері, влаштованій послом Греції в США.

    Нагадаємо, раніше з благословення Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія у церкві Святого Миколая в Стамбулі, з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці відбувалася святкова літургія українською мовою. Про це повідомляє Генеральне консульство України в Стамбулі.

    Також Папа Римський Франциск під час візиту до Угорщини зустрівся у Будапешті зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

    Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій прибув у Київ 20 серпня.

    Вселенський патріарх Варфоломій зустрівся з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, яка об‘єднує всі основні конфесії України. Онуфрій не прийшов.

    Напередодні 15 тисяч вірян приїхали з усієї України на літургію зі Вселенським патріархом.

    Читайте також: Московська церква в Україні обізвала патріарха Варфоломія «Східним папою, який усе розвалив»

    Теги: ЗМІ церква США лікарня Вселенський патріарх Варфоломій
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    Патріарха Варфоломія ушпиталили у США – ЗМІ