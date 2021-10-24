Патріарха Варфоломія ушпиталили у США – ЗМІ

Вселенський Патріарх вперше за 12 років прилетів у США

Журналісти повідомили, що Вселенський Патріарх потрапив до лікарні у зв'язку з нездужанням

Константинопольський Патріарх Варфоломій госпіталізований до лікарні Університету Джорджа Вашингтона у Вашингтоні, округ Колумбія, повідомляє грекомовне видання «Етнікос Кірікас».

Патріарх госпіталізований, «оскільки відчув нездужання через втому від довгої подорожі і програми заходів після прибуття», йдеться в повідомленні.

Варфоломій у суботу прибув до США із 12-денним візитом, першим за 12 років.

Відразу після прибуття Патріарх Варфоломій був на вечері, влаштованій послом Греції в США.

Нагадаємо, раніше з благословення Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія у церкві Святого Миколая в Стамбулі, з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці відбувалася святкова літургія українською мовою. Про це повідомляє Генеральне консульство України в Стамбулі.

Також Папа Римський Франциск під час візиту до Угорщини зустрівся у Будапешті зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій прибув у Київ 20 серпня.

Вселенський патріарх Варфоломій зустрівся з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, яка об‘єднує всі основні конфесії України. Онуфрій не прийшов.

Напередодні 15 тисяч вірян приїхали з усієї України на літургію зі Вселенським патріархом.