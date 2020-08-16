Помер брат президента США Роберт Трамп



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Помер брат президента США Роберт Трамп Фото: @bennyjohnson/Twitter

Роберт помер сьогодні ввечері

У суботу, 15 серпня, у віці 72 років помер молодший брат президента США Дональда Трампа Роберт.

Про це йдеться в письмовій заяві Дональда Трампа, опублікованій на сайті Білого дому.

«З важким серцем хочу поділитися тим, що мій брат Роберт мирно помер сьогодні ввечері. Він був не тільки моїм братом, він був моїм найкращим другом. Ми будемо дуже за ним сумувати, але зустрінемося з ним знову. Пам’ять про нього буде жити в моєму серці вічно. Роберт, я люблю тебе. Спочивай з миром», — йдеться в заяві.

Нагадаємо, молодший брат президента США Дональда Трампа, Роберт Трамп, в п'ятницю був госпіталізований в Нью-Йорку з «серйозним діагнозом».

Глава Білого дому відвідав свого 72-річного брата в лікарні, пробувши у нього близько 45 хвилин, перш ніж відправитися у свій заміський клуб у Нью-Джерсі.

До візиту Трамп повідомив, що його брат знаходиться в лікарні, але не уточнив причину госпіталізації. Він назвав свого брата «чудовою людиною« і зазначив, що має з ним «чудові відносини» протягом довгого часу.

Роберт Трамп раніше працював на свого старшого брата на посаді високопоставленого керівника в Trump Organization.

Він постійно з'являвся на публіці під час світських раутів у Манхеттені, проте в останні роки він не користувався популярністю.