Трамп розглядає можливість заборони на роботу компанії Alibaba



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Дональд Трамп розглядає питання про можливу заборону на діяльність китайської компанії Alibaba

Раніше Трамп підписав указ «Про боротьбу з загрозою TikTok»

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає питання про можливу заборону на діяльність китайської компанії Alibaba на території країни.

«Ну так. Ми вивчаємо і інші речі», - заявив президент.

Alibaba Group - найбільша компанія Китаю, що працює в сфері інтернет-комерції з 1999 року. Групі належать міжнародні інтернет-майданчики Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.

Раніше Трамп підписав указ «Про боротьбу з загрозою TikTok». Згідно з документом, у американських компаній залишається 45 днів на те, щоб припинити всі операції з материнською компанією додатки ByteDance. Таким чином, якщо жоден американський бренд не викупить TikTok у китайців до закінчення зазначеного дедлайну, сервіс виявиться під забороною.

Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ «про боротьбу з загрозою TikTok», який зобов’язує американські компанії протягом 45 днів припинити операції з компанією-власником додатка ByteDance.

Раніше Трамп заявив, що робота китайської соцмережі TikTok в США буде припинена, якщо до 15 вересня вона не буде продана американській компанії.

Нагадаємо, Microsoft підтвердила бажання придбати TikTok.

Як відомо, держсекретар Майк Помпео заявляв, що США розглядають заборону TikTok та інших програм соціальних мереж Китаю.

Раніше TikTok і ще 58 китайських застосунків заблокувала на своїй території Індія. Також TikTok можуть заблокувати у Австралії.

Також адміністрація Трампа постановила, що TikTok має перевірити Комітет з іноземних інвестицій США (CFIUS).