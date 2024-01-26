Король Чарльз III потрапив до лікарні
Монарху зроблять операцію на простаті
Королю Британії Чарльзу III буде проведено операцію на простаті. Для цього його госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє AFP з посиланням на Букінгемський палац.
75-річного короля Чарльза III планово потрапив до лікарні через доброякісне новоутворення простати, яке піддається лікуванню.
Через госпіталізацію публічні виступи короля відклали на невизначений час.
«Як і тисячі чоловіків щороку, король звернувся до лікарів для лікування збільшення простати», – йдеться у заяві палацу.
За даними Національної служби охорони здоров'я Великої Британії, доброякісне збільшення передміхурової залози часто зустрічається у чоловіків віком 50 +. Зазвичай це не є серйозним захворюванням.
Раніше Букінгемський палац повідомив тривожні новини про здоров'я королівських осіб. Незадовго до оголошення про госпіталізацію Карла III королівська родина також повідомила, що напередодні 42-річна принцеса Уельська Кетрін перенесла планову операцію на черевній порожнині. Операція пройшла успішно у приватній клініці в Лондоні. Принцеса проведе у лікарні ще від десяти до 14 днів. Згідно з медичними рекомендаціями, вона навряд чи повернеться до громадських обов'язків до Великодня, йдеться у заяві королівської родини. Інші подробиці про стан Кетрін та перенесену нею операції не наводяться.
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