Король Чарльз III потрапив до лікарні

Через госпіталізацію публічні виступи короля відклали на невизначений час

Монарху зроблять операцію на простаті

Королю Британії Чарльзу III буде проведено операцію на простаті. Для цього його госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє AFP з посиланням на Букінгемський палац.

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75-річного короля Чарльза III планово потрапив до лікарні через доброякісне новоутворення простати, яке піддається лікуванню.

Через госпіталізацію публічні виступи короля відклали на невизначений час.

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«Як і тисячі чоловіків щороку, король звернувся до лікарів для лікування збільшення простати», – йдеться у заяві палацу.

За даними Національної служби охорони здоров'я Великої Британії, доброякісне збільшення передміхурової залози часто зустрічається у чоловіків віком 50 +. Зазвичай це не є серйозним захворюванням.

Раніше Букінгемський палац повідомив тривожні новини про здоров'я королівських осіб. Незадовго до оголошення про госпіталізацію Карла III королівська родина також повідомила, що напередодні 42-річна принцеса Уельська Кетрін перенесла планову операцію на черевній порожнині. Операція пройшла успішно у приватній клініці в Лондоні. Принцеса проведе у лікарні ще від десяти до 14 днів. Згідно з медичними рекомендаціями, вона навряд чи повернеться до громадських обов'язків до Великодня, йдеться у заяві королівської родини. Інші подробиці про стан Кетрін та перенесену нею операції не наводяться.