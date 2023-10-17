Король Йорданії відмовився приймати палестинських біженців із Сектора Гази

Король Абдалла II заявив, що палестинських біженців більше не прийматимуть ні в Йорданії, ні в Єгипті

Йорданія не може прийняти палестинських біженців із Сектора Гази, адже це питання є «червоною лінією» для королівства. З такою заявою виступив король Йорданії Абдалла II під час спільної прес-конференції з канцлером ФРН Олафом Шольцем, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого напливу біженців до країни, повідомляє CNN.

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«Це червона лінія. Жодних більше палестинських біженців – ні в Йорданії, ні в Єгипті. Цю проблему треба вирішувати всередині Сектора Гази та палестинських територій на Західному березі (річки Йордан – «Главком»), не потрібно перекладати її на плечі інших держав», – наголосив монарх.

Королівство прийняло близько 2,4 млн палестинських біженців, більшість із них перемістилася до Йорданії після арабо-ізраїльської війни 1948 року. Отже, палестинці становлять щонайменше 35% від населення країни. Біженці першої хвилі отримали підданство Йорданії. Проте щонайменше 300 тис. осіб, як і раніше, живуть у таборах біженців і не мають права на підданство королівства.

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Ще одна хвиля біженців захлеснула королівство на початку нинішнього століття після вторгнення США до Іраку. Тоді до Йорданії, рятуючись від бойових дій, прибуло не менше 1 млн громадян Іраку.

Раніше ми писали, що колони вантажівок із гуманітарною допомогою населенню Гази від Єгипту в ніч на вівторок вирушили з міста Ель-Аріш на Синайському півострові до КПП «Рафах» на кордоні з Газою.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провів першу телефонну розмову з початку конфлікту із російським диктатором Володимиром Путіним.