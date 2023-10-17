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Король Йорданії відмовився приймати палестинських біженців із Сектора Гази

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Король Йорданії відмовився приймати палестинських біженців із Сектора Гази
Король Йорданії Абдалла II заявив, що проблему біженців треба вирішувати всередині Сектора Гази
фото з відкритих джерел

Король Абдалла II заявив, що палестинських біженців більше не прийматимуть ні в Йорданії, ні в Єгипті

Йорданія не може прийняти палестинських біженців із Сектора Гази, адже це питання є «червоною лінією» для королівства. З такою заявою виступив король Йорданії Абдалла II під час спільної прес-конференції з канцлером ФРН Олафом Шольцем, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого напливу біженців до країни, повідомляє CNN.

«Це червона лінія. Жодних більше палестинських біженців – ні в Йорданії, ні в Єгипті. Цю проблему треба вирішувати всередині Сектора Гази та палестинських територій на Західному березі (річки Йордан – «Главком»), не потрібно перекладати її на плечі інших держав», – наголосив монарх.

Королівство прийняло близько 2,4 млн палестинських біженців, більшість із них перемістилася до Йорданії після арабо-ізраїльської війни 1948 року. Отже, палестинці становлять щонайменше 35% від населення країни. Біженці першої хвилі отримали підданство Йорданії. Проте щонайменше 300 тис. осіб, як і раніше, живуть у таборах біженців і не мають права на підданство королівства.

Ще одна хвиля біженців захлеснула королівство на початку нинішнього століття після вторгнення США до Іраку. Тоді до Йорданії, рятуючись від бойових дій, прибуло не менше 1 млн громадян Іраку.

Раніше ми писали, що колони вантажівок із гуманітарною допомогою населенню Гази від Єгипту в ніч на вівторок вирушили з міста Ель-Аріш на Синайському півострові до КПП «Рафах» на кордоні з Газою.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провів першу телефонну розмову з початку конфлікту із російським диктатором Володимиром Путіним.

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Теги: Сектор Гази Йорданія Палестина біженці

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