Помер легендарний режисер Пітер Брук

Легенда британського театру відійшов у вічність на 98 році життя

Помер легендарний театральний режисер Пітер Брук. Про це повідомляє Le Monde.

Британський режисер помер у суботу, 2 липня, у Парижі у віці 97 років.

«З ним закінчилася одна з найважливіших театральних пригод другої половини 20-го століття, яка зробила театр казковим інструментом для дослідження людини у всіх її вимірах за допомогою легендарних вистав», – пише видання.

«Для мене мистецтво — це життя, тільки сконцентрованіше (хоча зараз багато чого у світовому театрі застаріло). Місія театру — показати щось нове, незвичайне, що обнадіює в кожній людській ситуації, кожній істоті. Театр дає можливість запитати себе, у чому сенс і суть того, що відбувається. На сцені, на екрані. У житті», – казав Брук про справу свого життя.

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