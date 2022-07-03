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    Соціум

    Помер легендарний режисер Пітер Брук

    Помер легендарний режисер Пітер Брук
    фото з відкритих джерел

    Легенда британського театру відійшов у вічність на 98 році життя

    Помер легендарний театральний режисер Пітер Брук. Про це повідомляє Le Monde.

    Британський режисер помер у суботу, 2 липня, у Парижі у віці 97 років.

    «З ним закінчилася одна з найважливіших театральних пригод другої половини 20-го століття, яка зробила театр казковим інструментом для дослідження людини у всіх її вимірах за допомогою легендарних вистав», – пише видання.

    «Для мене мистецтво — це життя, тільки сконцентрованіше (хоча зараз багато чого у світовому театрі застаріло). Місія театру — показати щось нове, незвичайне, що обнадіює в кожній людській ситуації, кожній істоті. Театр дає можливість запитати себе, у чому сенс і суть того, що відбувається. На сцені, на екрані. У житті», – казав Брук про справу свого життя.

    Нагадаємо, у віці 85 років життя помер знаменитий литовський актор Регімантас Адомайтіс.

    30 травня на 79 році життя відійшов у вічність відомий український поет і прозаїк, перекладач, актор, ведучий літературних програм Національної радіокомпанії України Василь Довжик.

    23 червня стало відомо про смерть російського співака, який здобув популярність у радянські часи, колишнього соліста групи «Ласковий май» Юрій Шатунов.

    Теги: росія окупанти війна смерть театр Україна актор окупація #stoprussia
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    Помер легендарний режисер Пітер Брук