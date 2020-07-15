Помер останній генсек компартії Чехословаччини



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Мілош Якеш помер у віці 97 років

Мілош Якеш пішов із політики після Оксамитової революції в Празі

Останній генеральний секретар Комуністичної партії Чехословаччини (КПЧ) Мілош Якеш помер у віці 97 років. Про це повідомляє агентство ČTK.

Він не дожив до 98-річчя менше одного місяця. Його тіло кремували в празькому районі Мотол у вівторок, 14 липня.

Якеш очолював КПЧ із 17 грудня 1987 року по 24 листопада 1989 року. Він змінив на цій посаді Густава Гусака, який зберіг за собою пост президента ЧССР. Вони були змушені піти з політики в результаті подій, що призвели до зміни політичного режиму в країні, в Празі 17 листопада 1989 року, які увійшли в історію як Оксамитова революція.

Після проголошення незалежності Чехії Якеш дистанціювався від політики, проте продовжив сповідувати марксизм-ленінізм. Він різко засуджував останнього президента СРСР Михайла Горбачова і першого президента Чехії Вацлава Гавела.

Якеш висловлював симпатії російському президенту Володимиру Путіну і зовнішній політиці Росії, розглядаючи посилення російських позицій у Європі на противагу американському впливу.