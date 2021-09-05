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    У РФ суд заборонив Google і Yandex реагувати на пошуковий запит «Розумне голосування»

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    Російський суд прийняв рішення за позовом ставропольської компанії &laquo;Вулінтрейд&raquo; - У РФ суд заборонив Google і Yandex реагувати на пошуковий запит «Розумне голосування»

    Російський суд прийняв рішення за позовом ставропольської компанії «Вулінтрейд»

    Фото з відкритих джерел

    «Розумне голосування» – проєкт команди Олексія Навального для підтримки опозиційних кандидатів на виборах

    Суд у Росії заборонив пошуковику Google показувати в пошуковій видачі словосполучення «Розумне голосування», яке пов’язане з ініціативою Олексія Навального напередодні виборів. Аналогічний припис прийнято і стосовно «Yandex». Про це йдеться у рішенні Арбітражного суду Москви.

    Перед виборами, які пройдуть у РФ з 17 по 19 вересня (в тому числі в Державну думу), російський суд прийняв рішення за позовом ставропольської компанії «Вулінтрейд», яка раніше отримала у держави права на логотип і товарний знак «Розумного голосування».

    «Вулінтрейд» через суд зажадав заборонити Google та «Yandex» показувати в результатах пошуку проєкт Олексія Навального.

    При цьому основний вид діяльності компанії «Вулінтрейд» – заготівля і продаж овечої вовни, що ніяк не пов’язане з виборами.

    Розумне голосування – стратегія команди Олексія Навального з метою позбавити партію «Єдина Росія» голосів на муніципальних, регіональних та федеральних виборах РФ.

    На початку вересня Роскомнадзор зажадав від Apple та Google прибрати з магазинів додаток Навального, заявивши, що відмова буде розцінюватися як втручання у російські вибори. У цьому додатку, крім іншого, є функція «Розумного голосування».

    Нагадаємо, Google виплатив Росії штраф за невидалення «заборонених» сайтів з пошуку.

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    Теги: Росія суд вибори Google штраф
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    У РФ суд заборонив Google і Yandex реагувати на пошуковий запит «Розумне голосування»