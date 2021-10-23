Помер відомий письменник, лауреат Шевченківської премії, Григорій Штонь
Григорій Штонь є автором понад 200 літературно-критичних і наукових праць, монографій, збірок поезії і прози, п’єс тасценаріїв
Вранці 23 жовтня внаслідок важкої хвороби помер лауреат Шевченківської премії, відомий письменник, літературознавець, літературний критик, сценарист, доктор філологічних наук Григорій Штонь. Про це повідомила «Українська літературна газета» з посиланням на слова директора Інституту літератури НАН України, академіка Микола Жулинський.
Григорій Штонь – автор понад 200 літературно-критичних і наукових праць, монографій, а також кількох збірок поезій і прози, п’єс, автор сценарію художнього фільму «Страчені світанки», картини «Чорна рада» за твором П. Куліша, стрічки «Музичні картинки», знятої на студії «Київнаукфільм».
«Мені про це сказав академік Микола Жулинський. Я зв’язався з сином Григорія Максимовича Максимом, висловив співчуття і розпитав у нього, як це сталося. Причина – все та ж страшна, котра косить сьогодні безпощадно і невблаганно…», – написав у Facebook Михайло Сидоржевський.
Також 20 жовтня у віці 73 років помер Віктор Євграфов – актор, каскадер і зірка фільму «Шерлок Холмс і доктор Ватсон», який зіграв професора Моріарті.
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