Помер відомий письменник, лауреат Шевченківської премії, Григорій Штонь

Григорій Штонь є автором понад 200 літературно-критичних і наукових праць, монографій, збірок поезії і прози, п’єс тасценаріїв

Вранці 23 жовтня внаслідок важкої хвороби помер лауреат Шевченківської премії, відомий письменник, літературознавець, літературний критик, сценарист, доктор філологічних наук Григорій Штонь. Про це повідомила «Українська літературна газета» з посиланням на слова директора Інституту літератури НАН України, академіка Микола Жулинський.

Григорій Штонь – автор понад 200 літературно-критичних і наукових праць, монографій, а також кількох збірок поезій і прози, п’єс, автор сценарію художнього фільму «Страчені світанки», картини «Чорна рада» за твором П. Куліша, стрічки «Музичні картинки», знятої на студії «Київнаукфільм».

«Мені про це сказав академік Микола Жулинський. Я зв’язався з сином Григорія Максимовича Максимом, висловив співчуття і розпитав у нього, як це сталося. Причина – все та ж страшна, котра косить сьогодні безпощадно і невблаганно…», – написав у Facebook Михайло Сидоржевський.

Літературознавець, поет, драматург Григорій Штонь народився 13 березня 1941 року в селі Вербовець Лановецького району Тернопільської області. Закінчив Дрогобицький педагогічний інститут (1967) та аспірантуру при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України (1973). Тривалий час працював науковим співробітником, а в 1994-2000 роках – заступником директора з наукової роботи інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. 1999 року захистив дисертацію «Духовний простір української ліро-епічної прози». Із 2001 року – професор кафедри історії української літератури і шевченкознавства Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Член Національної Спілки письменників України. Співавтор підручника «Історія української літератури ХХ cт.» у 2-х томах, 3-х книгах (1993-1995), автор ключових розділів «Проза (40-50 й 60-80 рр.)», де майстерно відтворив постаті українських письменників: «Улас Самчук», «Михайло Стельмах», «Григорій Тютюник», «Анатолій Дімаров», «Віктор Міняйло». У 1996 році удостоєний Державної премії України ім.. Т. Г. Шевченка як член авторського колективу навчального посібника «Історія Української літератури ХХ століття» у двох томах.

Також 20 жовтня у віці 73 років помер Віктор Євграфов – актор, каскадер і зірка фільму «Шерлок Холмс і доктор Ватсон», який зіграв професора Моріарті.

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