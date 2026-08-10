Понад 2 тис. км від України. Підтверджено ураження найбільшого нафтохімічного комплексу РФ

На території комплексу зафіксовані пожежі та руйнації

Підрозділи Сил спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом на території Росії «Черная Искра» уразили «ЗапСибНефтехим» у Тобольську Тюменської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ССО.

«Це найбільший нафтохімічний комплекс РФ та стратегічне підприємство хімічної промисловості. До цілі дрони ССО подолали понад 2000 кілометрів. На території комплексу зафіксовані пожежі і руйнації», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нафтохімічний комплекс у Тобольську виробляє базову сировину для широкого спектра промислової продукції, які мають застосування у оборонно-промисловому секторі.

Водночас Генштаб заявив про ураження нафтохімічного комбінату «Тобольскнефтехим» в Тобольську. Зокрема, підтверджено ураження центральної газофракціонуючої установки (ЦГФУ) підприємства.

«Потужність ЦГФУ становить близько 6,6 млн тонн сировини на рік. Установка є важливою складовою виробничого комплексу одного з найбільших нафтохімічних підприємств російської федерації та Європи. Підприємство виробляє критично важливу для російського військово-промислового комплексу сировину. Серед іншого, це бутадієн, ізобутилен, малеїновий ангідрид та МТБЕ (високооктанова кисневмісна добавка)», – зазначається у повідомленні.

Генштаб пояснив, що ці продукти використовуються у виробництві компонентів ракетного палива, авіаційного пального, композитних матеріалів для БпЛА, а також високооктанових бензинів. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Нагадаємо, 10 серпня безпілотники успішно атакували Тюменську область Росії.