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Огляд розвідки Естонії: як атаки ЗСУ руйнують бізнес-клімат Росії

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Огляд розвідки Естонії: як атаки ЗСУ руйнують бізнес-клімат Росії
У 2025 році загальна вартість товарів, проданих Wildberries, становила приблизно 3 % ВВП РФ
Фото: SCANPIX / EPA

Завдані російській економіці збитки оцінюються в мільярди доларів

Далекобійні удари Збройних сил України по російських об'єктах починають відчутно руйнувати економіку держави-агресора. За даними розвідувального центру Сил оборони Естонії, системні атаки на інфраструктурні та логістичні вузли вже призвели до значних фінансових втрат, погіршення бізнес-клімату та паралічу цілих галузей російської торгівлі, повідомляє «Главком».

Одним із найболючіших фінансових ударів по комерційному сектору РФ стала розширена географія цілей, до якої увійшли склади найбільшого російського маркетплейсу Wildberries у Московській і Тамбовській областях, а також у Краснодарському та Ставропольському краях.

«Послугами компанії Wildberries та її конкурента Ozon користується значна частина населення Росії, тому удари України мають значний ефект, окрім безпосередніх економічних збитків, які можуть сягнути $2 млрд. Про вплив українських ударів свідчить той факт, що у 2025 році загальна вартість товарів, проданих компанією Wildberries, становила приблизно 3 % ВВП Російської Федерації», – наголошується у звіті.

Такі атаки посилюють погіршення ділового клімату в Росії, і, за оцінками Центрального банку Росії, відповідний індекс у липні впав до рівня -3,6 пункту –найнижчого показника з середини 2022 року. Хоча Путін і цього тижня намагався створити враження, що економіка Росії не перебуває в найгіршому стані, заявивши, що у травні економіка зросла на 0,3%, удари України з великої відстані змінюють цю реальність.

Значних збитків зазнає і паливно-енергетичний сектор РФ. Удари по паливних об'єктах у Московській області, Краснодарському та Ставропольському краях, а також успішна операція «Молочка» в Азовському та Чорному морях критично порушили російський експорт пального. Ураження майже двох сотень суден фідерного флоту суттєво підвищило рівень загрози для танкерів російського «тіньового флоту» та ускладнило процедуру їх бункерування.

Морська та сухопутна блокада також зачепила аграрний експорт окупантів. Через обмеження на використання російських портів в Азовському морі експорт пшениці з РФ у липні може скоротитися майже на п'яту частину. Водночас суцільний колапс логістики та енергосистеми в окупованому Криму, де через атаки по понад сотні енергооб'єктів діють жорсткі відключення світла, унеможливив регулярне забезпечення півострова пальним, що остаточно дестабілізує місцевоутворене господарство та логістику.

Нагадаємо, у ніч проти 22 липня безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Однією з цілей став один із найбільших логістичних центрів Wildberries у Краснодарі, де спалахнула масштабна пожежа. Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив ураження складів, заявивши, що вони використовувалися для забезпечення російської армії комплектуючими для дронів, навігаційним обладнанням та іншим спорядженням. Після пожежі управління Росспоживнагляду Краснодарського краю закликало місцевих жителів менше перебувати на відкритому повітрі, не відчиняти вікна та використовувати респіратори через сильне задимлення.

Wildberries є найбільшим маркетплейсом Росії та одним із ключових елементів її логістичної інфраструктури. За оцінкою української сторони, окремі логістичні центри компанії використовувалися для постачання комплектуючих для безпілотників, навігаційного обладнання й інших товарів подвійного призначення, що й пояснює інтерес до них з боку українських дронів.

Провідні російські федеральні телеканали майже повністю проігнорували атаку українських безпілотників на логістичні центри Wildberries у Краснодарі та Невинномиську. У випусках новин не згадували самі удари й масштабні пожежі, натомість зосередилися на повідомленнях про російські атаки по Україні.

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Теги: росія ЗСУ економіка бізнес Україна Wildberries

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