РФ призупинила виробництво «Кинджалів» та Х-32: деталі від розвідки

«Ракетне паливо йде вже не для «Кинджалів», а на інші балістичні ракети»

З квітня цього року Росія призупинила виробництво та використання ракет «Кинджал» і Х-32, спрямувавши ресурси на інші види балістичного озброєння. Про це заявив заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю «РБК-Україна», пише «Главком».

«Росіяни змогли наростити виробництво балістичних ракет ще і за рахунок того, що вони наразі перестали випускати «Кинджали». Відповідно, ракетне паливо йде вже не для «Кинджалів», а на інші балістичні ракети. Крім того, вони призупинили випуск та застосування Х-32 (модернізацію Х-22), відтак ті кошти і комплектуючі, які відводились для них, перерозподілили для інших типів ракет – які вважаються більш ефективними», – зауважив Скібіцький.

За словами заступника начальника ГУР, призупинка випуску цих зразків ракет фіксується починаючи з квітня цього року. «Вони працювали над тим, щоби збільшити точність Х-32. Однак результати кількох бойових випробувань показували, що це їм не вдається, і росіяни знову повернули їх на доопрацювання, а план з серійного виробництва призупинили», – додав він.

«Такі ж у них нюанси і з «Кинджалами». Навряд чи ми згадаємо випадок, коли ця ракета влучала точно у ціль. Для ефективної ракети відхилення від цілі не має перевищувати 5-7 м, а в них – 30 м і більше», – підсумував посадовець.

До слова, Скібіцький зауважив, що Росія, ймовірно, накопичуватиме ракетний резерв для осінньо-зимової кампанії, однак повністю припиняти удари не планує. За його словами, створення запасу російських ракет можна буде відстежити, порівнюючи обсяги їхнього виробництва та кількість застосованих боєприпасів. «Ми вважаємо, що так – створення запасу буде відбуватись», – сказав він.