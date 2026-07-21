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Генштаб розкрив результати нових ударів по військових об'єктах РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Генштаб розкрив результати нових ударів по військових об'єктах РФ
Українські військові уразили склад матеріально-технічних засобів противника в районі Давидовського Донецької області
фото: Генштаб ЗСУ

Уражено радіолокаційну станцію «Буссоль-С» у районі Хорлів Херсонської області

Підрозділи Сил оборони України 20 липня та в ніч проти 21 липня завдали ударів по низці важливих військових об'єктів російських окупантів.

Серед уражених цілей – радіолокаційна станція «Буссоль-С», склади матеріально-технічного забезпечення, боєприпасів та пункти управління безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними військових, уражено радіолокаційну станцію «Буссоль-С» у районі Хорлів Херсонської області. Ця станція призначена для виявлення, супроводу та координатного забезпечення надводних цілей, що дозволяє російським військам ефективніше контролювати прибережну акваторію.

Крім того, українські військові уразили склад матеріально-технічних засобів противника в районі Давидовського Донецької області, склад боєприпасів у Кундрючому Луганської області та склад матеріально-технічного забезпечення поблизу Попово-Лежачів Курської області РФ.

Також ударів завдали по пунктах управління безпілотними літальними апаратами противника в районах Комара та села Запоріжжя Донецької області, а також Кам'янського Запорізької області.

«Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації», – наголосили у Генеральному штабі.

До слова, Сили оборони України завдали успішного удару по військовому аеродрому «Халіно», що розташований у Курській області РФ. Унаслідок точної операції уражено ворожий винищувач МіГ-29 та зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1».

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Теги: Генштаб військові

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