Трагедія в селі Гроза: слідство встановило весь ланцюг наказу про вбивство цивільних

Кравченко: п'ятьом російським військовим повідомлено про підозру – від контрадмірала до генерал-полковника

Слідство встановило повний ланцюг ухвалення рішення про ракетний удар по кафе в селі Гроза на Харківщині, де 5 жовтня 2023 року загинули 59 цивільних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального прокурора України Руслана Кравченка.

Що сталося того дня

Російська балістична ракета «Іскандер-М» влучила в кафе в селі Гроза, коли там проходили поминальні заходи після перепоховання загиблого українського військового. За словами Кравченка, Росія вдарила не по військовому об'єкту й не по стратегічній цілі – вона свідомо атакувала мирних людей. Загинули 59 цивільних, серед них 8-річна дитина.

Слідство вже з'ясувало, що координати цивільного об'єкта ворогу передали двоє місцевих жителів, які після цього втекли до Росії, – їм раніше повідомили про підозру. Утім завданням правоохоронців було виявити не лише виконавців на місці, а й увесь ланцюг ухвалення злочинного рішення.

Як відновили механізм злочину

Огляд місця трагедії, 3D-сканування, аналіз уламків ракети, визначення траєкторії її польоту та місця запуску, а також понад 180 судових експертиз дали змогу повністю відтворити перебіг подій. Слідчі ідентифікували конкретних російських військових, які брали участь у підготовці та реалізації ракетного удару.

За даними слідства, начальник розвідки контрадмірал Олексій Петрушин отримав інформацію про місце перебування цивільних. Після його доповіді заступник командувача віцеадмірал Сергій Пінчук запропонував завдати ракетного удару. Остаточне рішення ухвалив начальник штабу генерал-полковник Олексій Кім. Організацію виконання забезпечив заступник начальника ракетних військ полковник Дмитро Козловський, а безпосередній пуск здійснили військовослужбовці 119-ї ракетної бригади під командуванням полковника Івана Петрова.

відео: Офіс Генерального Прокурора

Підозра для всіх п'ятьох

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури всім п'ятьом повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, вчиненим за попередньою змовою групою осіб. «Для російської армії такі злочини є частиною війни. Для нас це конкретні кримінальні провадження, конкретні прізвища і конкретна відповідальність», – наголосив Кравченко.

«Жоден ракетний удар по мирних людях не залишиться без встановлених виконавців і командирів. Ми крок за кроком документуємо кожен такий злочин, щоб винні відповідали не лише перед історією, а й перед судом. Справедливість потребує часу. Але вона обов'язково настане», – додав генпрокурор.

фото з відкритих джерел

Нагадаємо, навідників удару по Грозі СБУ встановила ще у жовтні 2023 року – ними виявилися двоє братів-колаборантів, які втекли на бік окупантів. До слова, один із причетних до атаки російських командирів помер від підриву в РФ на початку 2025 року.