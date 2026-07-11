Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Трагедія в селі Гроза: слідство встановило весь ланцюг наказу про вбивство цивільних

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Трагедія в селі Гроза: слідство встановило весь ланцюг наказу про вбивство цивільних
У невеликому селі удар забрав життя майже кожного шостого мешканця
фото з відкритих джерел

Кравченко: п'ятьом російським військовим повідомлено про підозру – від контрадмірала до генерал-полковника

Слідство встановило повний ланцюг ухвалення рішення про ракетний удар по кафе в селі Гроза на Харківщині, де 5 жовтня 2023 року загинули 59 цивільних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального прокурора України Руслана Кравченка.

Що сталося того дня

Російська балістична ракета «Іскандер-М» влучила в кафе в селі Гроза, коли там проходили поминальні заходи після перепоховання загиблого українського військового. За словами Кравченка, Росія вдарила не по військовому об'єкту й не по стратегічній цілі – вона свідомо атакувала мирних людей. Загинули 59 цивільних, серед них 8-річна дитина.

Слідство вже з'ясувало, що координати цивільного об'єкта ворогу передали двоє місцевих жителів, які після цього втекли до Росії, – їм раніше повідомили про підозру. Утім завданням правоохоронців було виявити не лише виконавців на місці, а й увесь ланцюг ухвалення злочинного рішення.

Як відновили механізм злочину

Огляд місця трагедії, 3D-сканування, аналіз уламків ракети, визначення траєкторії її польоту та місця запуску, а також понад 180 судових експертиз дали змогу повністю відтворити перебіг подій. Слідчі ідентифікували конкретних російських військових, які брали участь у підготовці та реалізації ракетного удару.

За даними слідства, начальник розвідки контрадмірал Олексій Петрушин отримав інформацію про місце перебування цивільних. Після його доповіді заступник командувача віцеадмірал Сергій Пінчук запропонував завдати ракетного удару. Остаточне рішення ухвалив начальник штабу генерал-полковник Олексій Кім. Організацію виконання забезпечив заступник начальника ракетних військ полковник Дмитро Козловський, а безпосередній пуск здійснили військовослужбовці 119-ї ракетної бригади під командуванням полковника Івана Петрова.

відео: Офіс Генерального Прокурора

Підозра для всіх п'ятьох

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури всім п'ятьом повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, вчиненим за попередньою змовою групою осіб. «Для російської армії такі злочини є частиною війни. Для нас це конкретні кримінальні провадження, конкретні прізвища і конкретна відповідальність», – наголосив Кравченко.

«Жоден ракетний удар по мирних людях не залишиться без встановлених виконавців і командирів. Ми крок за кроком документуємо кожен такий злочин, щоб винні відповідали не лише перед історією, а й перед судом. Справедливість потребує часу. Але вона обов'язково настане», – додав генпрокурор.

Трагедія в селі Гроза: слідство встановило весь ланцюг наказу про вбивство цивільних фото 1
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, навідників удару по Грозі СБУ встановила ще у жовтні 2023 року – ними виявилися двоє братів-колаборантів, які втекли на бік окупантів. До слова, один із причетних до атаки російських командирів помер від підриву в РФ на початку 2025 року.

Читайте також:

Теги: дитина росія вбивство прокурор слідство злочин ракета гроза полковник Генпрокурор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після початку повномасштабної війни в Україні Путін став дедалі більше залежати від турецького лідера
NYT: Президент Туреччини проміняв Путіна на Україну
14 червня, 02:14
Момент детонації резервуара з паливом на Московському НПЗ у Капотні
Москва вразила власний НПЗ ракетою ППО – моніторингові канали
18 червня, 23:40
Росія замовчує наслідки удару по Чонгарському мосту
Крим опинився перед новою проблемою після ударів ЗСУ
19 червня, 19:47
Ломбертс поспілкувався з російськими пропагандистами
Ексгравець збірної Бельгії поскаржився на відсутність Росії на Чемпіонаті світу з футболу
21 червня, 14:28
Обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Волонтер віддав шахраю $30 тис. за неіснуючі дрони: справу передано до суду
22 червня, 14:16
Повністю захистити місто, де з довоєнних 300 тисяч жителів залишилося близько 60 тисяч, неможливо
«Людське сафарі»: Le Monde розповів, як Росія вбиває мирних у Херсоні
25 червня, 00:43

Події в Україні

Трагедія в селі Гроза: слідство встановило весь ланцюг наказу про вбивство цивільних
Трагедія в селі Гроза: слідство встановило весь ланцюг наказу про вбивство цивільних
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Росія витратила мільйони на глушіння Starlink: чи зупинить це атаки ЗСУ
Росія витратила мільйони на глушіння Starlink: чи зупинить це атаки ЗСУ
Росія вигадала фейк про «врятовану» дівчинку з Костянтинівки
Росія вигадала фейк про «врятовану» дівчинку з Костянтинівки
Росіяни знову вдарили по заправках «Укрнафти» на Дніпропетровщині
Росіяни знову вдарили по заправках «Укрнафти» на Дніпропетровщині
226 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 липня 2026
226 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 липня 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
160K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 липня 2026
79K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
50K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни
41K
Утік із Нью-Йорка та пішов на фронт через борги: історія правнука Брежнєва, який опинився в українському полоні

Новини

Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua