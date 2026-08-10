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У Тюменській області спалахнуло нафтохімічне підприємство після атаки дронів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Тюменській області спалахнуло нафтохімічне підприємство після атаки дронів
фото: соцмережі

Після атаки здійнявся дим

Безпілотники успішно атакували об'єкти у Тюменській області Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

Зазначається, що дрони вдарили по нафтохімічному комплексу «ЗапСибНефтехим», що належить російській компанії «Сібур». Також заявляється про ураження газофракціонуючої установки.

У Тюменській області спалахнуло нафтохімічне підприємство після атаки дронів фото 1
У Тюменській області спалахнуло нафтохімічне підприємство після атаки дронів фото 2

Моніторингові пабліки додали, що над об'єктами здіймається дим.

«ЗапСибНефтехим» у Тобольську (Тюменська область, РФ) – це один з найбільших у Росії нафтохімічних комплексів, що входить до групи «Сібур». Підприємство спеціалізується на глибокій переробці побічних продуктів видобутку нафти і газу та випускає базові полімери (поліетилен і поліпропілен).

Нагадаємо, у ніч на 10 серпня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод «Танеко» у Нижньокамську. На підприємстві зафіксували пожежу.

Як повідомлялось, уранці 10 серпня Татарстан зазнав атаки безпілотників. За даними російської влади, внаслідок удару загинули 12 людей, ще 39 отримали поранення. 

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Теги: війна росія

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