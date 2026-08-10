У Тюменській області спалахнуло нафтохімічне підприємство після атаки дронів

Після атаки здійнявся дим

Безпілотники успішно атакували об'єкти у Тюменській області Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

Зазначається, що дрони вдарили по нафтохімічному комплексу «ЗапСибНефтехим», що належить російській компанії «Сібур». Також заявляється про ураження газофракціонуючої установки.

Моніторингові пабліки додали, що над об'єктами здіймається дим.

«ЗапСибНефтехим» у Тобольську (Тюменська область, РФ) – це один з найбільших у Росії нафтохімічних комплексів, що входить до групи «Сібур». Підприємство спеціалізується на глибокій переробці побічних продуктів видобутку нафти і газу та випускає базові полімери (поліетилен і поліпропілен).

Нагадаємо, у ніч на 10 серпня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод «Танеко» у Нижньокамську. На підприємстві зафіксували пожежу.

Як повідомлялось, уранці 10 серпня Татарстан зазнав атаки безпілотників. За даними російської влади, внаслідок удару загинули 12 людей, ще 39 отримали поранення.