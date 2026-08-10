У Колумбії стався потужний землетрус

Люди зібралися біля будівлі після землетрусу в Боготі

Є постраждалі, обвалилися фасади будівель

Сьогодні, 10 серпня, у тихоокеанській провінції Чоко в Колумбії стався землетрус. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Ми щойно пережили сильний землетрус у департаменті Чоко. Ми стурбовані можливими афтершоками. Хоча епіцентр знаходився поблизу Сан-Хосе-дель-Пальмар, у столиці Кібдо є постраждалі та значні пошкодження будівель. Ми вже проводимо оцінку збитків і незабаром опублікуємо перший офіційний звіт»,– заявила губернаторка Чоко Нубія Кароліна Кордоба-Курі.

Губернатор сусідньої провінції Рісаральда Хуан Дієго Патіно повідомив, що в столиці провінції, місті Перейра, «деякі будівлі зазнали серйозних пошкоджень». «Те, що щойно сталося,– це дуже серйозна подія. Кадри справді шокують: є постраждалі, обвалилися фасади будівель», – сказав він.

Геологічна служба Колумбії переглянула магнітуду землетрусу в бік збільшення – до 7,4. За її даними, осередок землетрусу залягав на глибині 96 км.

Національний підрозділ Колумбії з управління ризиками стихійних лих повідомив, що підтримує зв’язок із місцевою владою, щоб оцінити можливі збитки. Мер Боготи Карлос Галан заявив, що в столиці значних руйнувань не зафіксовано.

Кореспонденти Reuters у венесуельському прикордонному штаті Тачіра та у місті Баркісімето, розташованому в центрально-західній частині країни, повідомили, що там також відчували землетрус.

До слова, увечері 31 липня поблизу італійського Неаполя стався сильний землетрус магнітудою до 4,7. Підземні поштовхи відчувалися в Неаполі та навколишніх населених пунктах, а в окремих районах міста тимчасово зникло електропостачання і було призупинено рух місцевих поїздів.