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Понад дві тис. людей опинилися під землею: у Папуа-Новій Гвінеї стався масштабний зсув ґрунту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Понад дві тис. людей опинилися під землею: у Папуа-Новій Гвінеї стався масштабний зсув ґрунту
За даними ЗМІ, під землею опинились майже по два поверхи будівель
фото: Reuters

Руйнувань зазнали шість віддалених сіл району Мулітаке

У понеділок вранці в Папуа-Новій Гвінеї стався масштабний зсув ґрунту, який поховав живцем під землею понад дві тисячі людей. Про це повідомляє Reuters.

Трагедія сталася у провінції Енга, що в центральній частині Папуа. Велика кількість загиблих пов'язана з тим, що зсув застав людей у власних оселях. Руйнувань зазнали шість віддалених сіл району Мулітаке, де проживало приблизно 400 осіб.

Видання пише, що під землею опинились майже по два поверхи будівель, а похованими виявились понад 150 будинків.

Протягом понад 72 години після зсуву жителі лопатами, палицями й руками намагалися розгребти уламки. Влада провінції повідомляла, що виявили лише п'ять тіл загиблих.

Місцевим у пошуку допомагає Австралія, Китай та Нова Зеландія.

Нагадаємо, що раніше у кількох населених пунктах Рахівського району Закарпатської області через рясні опади сталися зсуви ґрунту, руйнувань зазнали лісові дороги та автошлях державного значення. Руйнування природного характеру трапилися в селах Лазещина, Ділове та селищі Ясіня. Зокрема, повторний зсув зафіксували в Карпатському біосферному заповіднику неподалік курорту «Драгобрат».

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Теги: Папуа-Нова Гвінея негода смерть

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