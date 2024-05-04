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Одну з бластей РФ накрив аномальний снігопад (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Одну з бластей РФ накрив аномальний снігопад (фото, відео)
Травнений снігопад у Свердловській області РФ
фото з відкритих джерел

Майже 80 тисяч росіян залишилися без світла через негоду

Свердловська область РФ потерпає від аномальної негоди. Тут в останній місяць весни пішов сніг і крижаний дощ, а пориви вітру сягнули 21 м/с. Відео аномалії публікують російські ЗМІ.

За даними тамтешніх джерел, шквальний вітер повалив дерева, а мокрий сніг налип на дроти, частина ліній електропередач обледеніла. Майже 80 тисяч осіб залишилися без світла. Місцеві енергетики заявили, що таких пошкоджень електромереж у регіоні не було останні 20 років. За їхніми даними, пошкоджено 49 ліній електропередач.

На дорогах Свердловської області введені обмеження руху, найважча ситуація – на Пермському тракті.

До того ж у Єкатеринбурзі скасована репетиція параду до дня перемоги, яка була запланована на сьогодні.

Синоптики прогнозують, що сніг у південній частині Свердловської області йтиме до вечора суботи.

Раніше в Орську, другому за величиною місті Оренбурзькій області, під час повені прорвало дамбу увечері 5 квітня. Наступного дня стався новий прорив у захисній споруді. Згодом стало відомо, що ще двом російським областям загрожує підтоплення: у Курганській та Тюменській областях неминучі затоплення через аномальне підвищення рівня води. 

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Теги: росія росіяни снігопад негода

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