На Київ та область суне негода

Негода протримається над столичним регіоном до кінця доби

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки

У найближчі 2-3 години в Києві та області зіпсується погода, насувається гроза та сильний вітер. Про це повідомляє Укргідрометцентр в Telegram.

Мешканців Києва попереджають про небезпечні метеорологічні явища вже найближчими годинами. Негода протримається над столичним регіоном до кінця доби 7 травня.

Очікується гроза, шквали 15-20 м/с. Також синоптики прогнозують короткочасний дощ. При цьому синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Перший рівень небезпеки (жовтий) означає, що погодні умови можуть бути потенційно небезпечними для населення, інфраструктури та навколишнього середовища.

Основні рекомендації під час сильного вітру:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків 7 травня в Україні буде хмарно з проясненнями. У західних, північних, вдень у центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер південно-західний з переходом на північний, сягатиме швидкості 7-12 м/с. Вдень у Карпатах та на Лівобережжі місцями сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 9° до 14° тепла. Вдень переважно сягатиме 21-26° тепла. У західних, північних областях та на узбережжі морів очікується 17-22°, а в Карпатах 10-15°.