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На Україну суне негода: оголошено штормове попередження

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Україну суне негода: оголошено штормове попередження
Негода триватиме до кінця доби
фото з відкритих джерел

Оголошено I рівень небезпеки

У низці областей України сьогодні, 24 травня, очікуються грози. Негода триватиме до кінця доби. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, ДСНС з посиланням Укргідрометцентру попередила українців про погіршення погодних умов.

«Найближчим часом і до кінця доби в більшості західних, центральних, південних та Житомирській областях очікуються грози», – йдеться в повідомленні.

Крім того, очікуються шквали 15-20 м/с, що є I рівнем небезпеки.

Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища
Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища
фото: Facebook/Український гідрометеорологічний центр

Нагадаємо, 24 травня у низці областей пройдуть короткочасні дощі. Температура вдень сягатиме до 21-26° тепла.

На Київщині мінлива хмарність. Опадів переважно не передбачається. В області вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, досягатиме швидкості 7-12 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 11° до 16° тепла вночі та 21-26° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 14-16° тепла вночі та 24-26° тепла вдень.

До слова, у Сполучених штатах Америки через негоду, загинули та травмувались десятки людей.

Теги: погода прогноз погоди негода ДСНС Укргідрометцентр

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