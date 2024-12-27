Росіяни завдали удару по Запоріжжю

Масштаби руйнувань встановлюються

Пізно ввечері 26 грудня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Про це він повідомив керівник військової адміністрації області Іван Федоров у Telegram.

За словами керівника військової адміністрації області Івана Федорова, ворог атакує промислову інфраструктуру області.

«Росіяни завдали удару по місту. Ворог підступно б’є по промисловій інфраструктурі області», – зазначив він.

Як додав Федоров, станом на зараз інформації про постраждалих немає.

Він також додав, що масштаби руйнувань встановлюються.

Нагадаємо, 26 грудня російські війська атакували FPV-дроном багатоповерховий будинок у місті Часів Яр Донецької області, унаслідок чого двоє цивільних загинули, ще двоє дістали поранення.

Також 26 грудня російські війська вдарили дроном-камікадзе по центральному ринку в Нікополі. Унаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей: четверо чоловіків і дві жінки.

Також вранці 25 грудня, у день Різдва, росіяни масовано атакували Україну. Зокрема, ворог завдав удару по теплоелектростанціях ДТЕК. Внаслідок російської атаки серйозно пошкоджено енергообладнання. Енергетики зазначають, що масована ворожа атака на українську енергетику стала цьогоріч тринадцятою.

Згодом у Дніпрі після масованої атаки РФ на Різдво евакуювали одну з міських лікарень, де перебувало понад сто пацієнтів.

До слова, через ракетну атаку Російської Федерації по енергетичних обʼєктах Дніпропетровської області загинув енергетик.