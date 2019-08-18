Пором на Ібіцу із 400 пасажирами сів на мілину



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Фото: @oyeldrg

Евакуація пасажирів корабля тривала понад від години

Біля узбережжя Іспанії сів на мілину пором, на борту якого було 400 пасажирів.

Як повідомляє ТСН, інцидент стався посеред ночі.

Корабель прямував на Ібіцу і підійшов дуже близько до причалу в порту Денія і застряг між двома підводними каменями.

Пасажирів терміново евакуювали - на це знадобилося понад дві години. І вже автобусами їх доправили до Валенсії та Аліканте.

На борту судна залишилося 70 автомобілів, які повернуть власникам, як тільки знімуть пором з мілини. Коли це станеться – поки не уточнюють.