Танк застряг у воротах цирку. Фото-символ військового заколоту у Росії

Пригожин обіцяв дійти до Москви, проте його бунт вдалося швидко вгамувати

Танк ПВК «Вагнер», який застряг у воротах ростовського цирку, став символом усієї сучасної Росії, зокрема й заколоту Євгена Пригожина. Так званий переворот не протримався й добу, тож ця світлина – яскрава ілюстрація всієї суті повстань у країні-агресорці.

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Обличчя російського бунту фото: ЕРА

Деякі росЗМІ та Telegram-канали уточнили, що танк буцімто спеціально блокував один із фасадів штабу південного військового округу, що межує з цирком.

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Саме в цьому штабі Євген Пригожин зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнус-Беком Євкуровим й зажадав зустрічі з міністром оборони Шойгу, а інакше обіцяв блокувати Ростов та йти на Москву.

Згодом танк «вагнерівців», який застряг у воротах цирку, таки протиснувся, пошкодив опори, а потім його забрали спецтранспортом.

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Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Після цього Пригожин зробив аудіозвернення, в якому заявив, що не збирається здаватися, оскільки не хоче, щоб «країна жила далі в корупції, бюрократії та обмані».

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Також зранку 24 червня стало відомо, що бойовики ПВК «Вагнер» узяли під свій контроль військові об’єкти в місті Воронеж.

Крім того, влада Росії стягнула до Москви всю військову техніку, яка раніше залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Столиця країни-агресорки готується протистояти Пригожину та приватній військовій компанії «Вагнер».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії. Тож Пригожин заявив, що відступає (відео). Терорист сказав, що його бойовикам залишалося 200 км, щоб дістатися до Москви.

До слова, Пєсков розповів, як Лукашенко вмовив Пригожина здатися.

Уночі «вагнерівці» покинули військовий штаб у Ростові (відео).