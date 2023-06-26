Пригожина вб'ють у Білорусі? Чому очільник «вагнерівців» провалив наступ на Москву

Востаннє Пригожина бачили ще в суботу, 24 червня: він у чорній броньованій машині покидав Ростов

Путін не пробачить підрив власного авторитету й знищення міфів про свою всесильність, тож диктатор цілком імовірно може наказати вбити главу ПВК «Вагнер»

У ніч проти 24 червня 2023 року ворожнеча між групою «Вагнер» Євгена Пригожина та міноборони Росії переросла у відверте військове протистояння. Проте активна фаза тривала лише добу. За цей час «вагнерівцям» вдалося захопити Ростов-на-Дону, пройти чотири російські області та наблизитися до Москви.

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Втім, поважні військові аналітики називають операцію фарсом, адже жодна зі сторін начебто конфлікту не добилася якихось категоричних змін.

Що відомо про ПВК «Вагнер»

ПВК «Вагнер» є проєктом російських спецслужб. З 2013 року в складі приватної армії в воєнних конфліктах брали участь військові-пенсіонери: Сирія, низька африканських країн, а також Україна. На велику війну власник компанії Євгеній Пригожин збирав найманців (на контракт) по в’язницях та серед цивільного населення, пропонуючи заробити, вбиваючи українців.

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Після успішної наступальної операції ЗСУ восени 2022 року росіяни вимушені були змінити тактику: на ще не деокупованих територіях Запоріжжя, Херсонщини та Криму почали будувати потужні лінії укріплення. А на територіях Луганської та Донецької областей продовжилися найзапекліші бої. Саме сюди перекинули вагнерівців: зокрема в Бахмуті вони опинилися між українськими підрозділами та російськими збройними силами.

Повстання Пригожина: причини та привід

Пригожин неодноразово заявляв, що до його армії ставляться як до гарматного м’яса. Одним зі дзвіночків підготовки бунту стало оголошення про вихід з Бахмуту 10 травня 2023 року: нібито «Вагнер» не отримує зброї, а бійці гинуть від професійних дій українців. Тоді розпал конфлікту з міноборони РФ нібито вдалося загасити й найманці залишилися.

Втім, за місяць ЗСУ за допомогою нового західного озброєння просунулися на кілометри, звільнили кілька населених пунктів (зокрема і ті, що були окуповані з 2014 року), знищили низку ключових опорних пунктів та артпідрозділів.

Настрій Пригожина остаточно погіршив наказ міністра оборони РФ Шойгу про обов’язкові контракти всіх учасників так званої спецоперації, що й могло стати приводом для заколоту.

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Перебіг перевороту

«Спецслужби США отримали розвіддані про підготовку Пригожина до збройного протистояння з Міноборони ще в середині червня. Про ці плани розвідка США поінформувала Білий дім та інших чиновників. Ключовим поштовхом для Пригожина став наказ Міноборони від 10 червня про те, що всі добровольчі загони мають підписувати контракти з військовим відомством», – написало видання The Washington Post.

Увечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – йшлося у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ, який керує військовими операціями Росії в Україні. Глава ПВК «Вагнер» зажадав зустрічі міністром оборони Сергієм Шойгу та головою Генштабу Валерієм Герасимовим, пригрозивши, що інакше його найманці підуть на Москву.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників». Стосовно глави найманців порушили кримінальну справу за фактом організації збройного заколоту.

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Після цього Пригожин зробив аудіозвернення, у якому заявив, що не збирається здаватися, оскільки не хоче, щоб «країна жила далі в корупції, бюрократії та обмані».

Також зранку 24 червня стало відомо, що бойовики ПВК «Вагнер» узяли під свій контроль військові об’єкти в місті Воронеж. Тим часом влада Росії стягнула до Москви всю військову техніку, яка раніше залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Столиця країни-агресорки готувалася протистояти Пригожину та приватній військовій компанії «Вагнер».

Чим закінчився похід на Москву та яка подальша доля зниклого Пригожина

Заявлений як масштабний похід закінчився так само раптово, як і почався. Пресслужба президента Білорусі Олександра Лукашенка повідомила, що протягом усього дня, за дорученням Путіна, він вів переговори з Пригожиним. У результаті власник ПВК погодився вгамувати своїх найманців.

Чому саме Лукашенко вів перемовини? Пєсков пояснив ти, що той сам запропонував допомогу, оскільки має довготривалі відносини з Пригожиним (понад 20 років). Також експерти вказують на те, що нові подробиці про склад підрозділів «Вагнера», які наближалися до Москви 24 червня, свідчать про те, що власник ПВК «Вагнер», швидше за все, не зміг би вести активні бойові дії в Москві без додаткової підтримки. Імовірно, саме тому Пригожин став більш схильним до угоди з Лукашенком.

«За добу ми пройшли, не доходячи до 200 км до Москви. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Розуміючи всю відповідальність за те, що буде пролита російська кров з однієї зі сторін, ми розвертаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом», – сказав Пригожин в аудіоповідомленні ввечері 24 червня.

Тоді ж Кремль заявив, що очільник ПВК «Вагнер» їде до Білорусі в межах угоди, розробленої Лукашенком. Його подальше майбутнє залишилося невідомим – саме із вечора субота Пригожин зник. Кадри його відʼїзду з Ростова після провального заколоту – останнє, що відомо про Пригожина, тому що з того часу ватажок невдалого повстання на зв’язок не виходив.

Відео прощання з росіянами на вулиці Ростова з’явилося у мережі. На ньому Пригожин сидить на задньому сидінні автомобіля й відповідає на запитання про результати заколоту: «Нормально… Усіх збадьорили».

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Зазначимо, про Пригожина нічого невідомо з вечора 24 червня. Ближче до вечора 25 червня у його пресслужбі повідомили, що він поки що не має доступу до якісного зв’язку, а тому передає всім привіт.

Тож на повстанця очікує або смерть, або нове життя. Чимало експертів твердять, що Путін не пробачить підрив власного авторитету й знищення міфів про свою всесильність, тож диктатор цілком імовірно може наказати вбити Пригожина. Про такий варіант говорять і російські політики. До прикладу, депутат держдуми й генерал Андрій Гурулєв заявив, що «тільки куля в лоб – єдиний порятунок для Пригожина».

Джилл Догерті, колишня керівниця московського бюро CNN і експертка з питань Росії, також вважає, що ватажка найманців можуть вбити у Білорусі. Проте нині це дилема для Москви, тому що поки Пригожин має певну підтримку, він є загрозою, незалежно від того, де він перебуває.

До слова, російський терорист, військовий злочинець та колишній ватажок «ДНР» Ігор Гіркін-Стрєлков переконаний, що керівника «вагнерівців» необхідно повісити задля збереження Росії як держави.

Та все ж роль Пригожина може навпаки посилитися: його можуть використати для нападу на Україну з Білорусі. «Якщо він зберіг довкола себе боєздатні сили, то він знову становить загрозу для українського флангу, найближчого до Києва», – зауважив колишній голова Генштабу Британії Річард Даннатта.