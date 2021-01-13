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    У світі

    Португалія повторно вводить локдаун через епідемію коронавірусу

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    Португалія повторно вводить локдаун через епідемію коронавірусу

    На період карантину в країні будуть працювати тільки школи, суди, супермаркети та релігійні заклади

    Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив, що з п’ятниці, 15 січня, в країні повторно буде введений жорсткий карантин через зростання числа хворих на коронавірус Covid-19.

    Про це повідомляє Diario de Noticias.

    В уряді повідомили, що локдаун у країні буде діяти мінімум 15 днів, але найімовірніше буде продовжений на такий же термін.

    На період карантину в країні будуть працювати тільки школи, суди, супермаркети та релігійні заклади за умови дотримання заходів безпеки.

    «Важливо, щоб ми докладали більше зусиль для стримування пандемії. Ми досягли точки, в якій не можемо коливатися. Нам дійсно потрібно зробити крок назад і вжити заходів для стримування поширення вірусу», – заявив Кошту.

    Прем'єр-міністр також нагадав про те, що всі штрафи за порушення карантину будуть дублюватися.

    За останню добу в Португалії, населення якої перевищує 10 мільйонів осіб, було зафіксовано 10 556 нових хворих на коронавірус, 156 осіб померли.

    З початку пандемії коронавірус у Португалії був діагностований у понад 500 тисяч осіб, 8236 людей померли.

    Теги: Португалія населення коронавірус
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