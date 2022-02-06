Порятунок дитини в Марокко: хлопчика витягли із колодязя, але дива не сталося

Дитина пробула під землею чотири дні

У Марокко завершили операцію з порятунку п’ятирічного Раяна, який застряг у колодязі. Вона тривала від 1 лютого, відколи хлопчик впав у колодязь. Про це пише 2M.ma.

Рятувальна операція тривала понад чотири дні. Увесь цей час хлопчик був у колодязі.

Спершу повідомлень про стан дитини не було. У мережі опублікували лише кадри, як рятувальники несуть малого до карети «швидкої».

Коли рятувальники таки дістали Раяна з колодязя, натовп радів порятунку, однак буквально через кілька хвилин у ЗМІ повідомили – хлопчик помер.

Maroc : Le petit #Rayan est décédé malgré tous les moyens pour le sauver pic.twitter.com/8nRqzw3vYe #Ryan — LesNews (@LesNews) February 5, 2022

Для порятунку хлопчика розгорнули масштабну операцію. Щоб визволити дитину з пастки, довелося копати горизонтальний тунель. Коли бульдозер наблизився до колодязя, рятувальники почали копати вручну, оскільки була загроза зсуву.

На трагедію відреагував і король Марокко Моххамед IV. У королівській пресслужбі повідомили, що він зателефонував батькам загиблої дитини.

«Я уважно стежив за розвитком трагічної події. Ми попросили вжити необхідних заходів і зробити все можливе, щоб врятувати життя загиблого»,– завив король Марокко.

У соцмережах на смерть дитини відреагували ілюстрацією.

Нагадаємо, п'ятирічний хлопчик, що живе в селі Ігран (північ Марокко), 1 лютого впав у колодязь глибиною 32 м.