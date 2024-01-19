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Депутат Бундестагу пояснив, чому Німеччина зволікає з ракетами Taurus для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Депутат Бундестагу пояснив, чому Німеччина зволікає з ракетами Taurus для України
За словами депутата, німецькі війська мають обмежену кількість ракет Taurus
фото з відкритих джерел

«З урахуванням тих заходів, які ми повинні вжити для посилення власної безпеки, було б розумніше ці ракети не надавати»

Німеччина поки нібито не має можливості надати Україні далекобійні ракети Taurus, оскільки для цього потрібне нарощування виробництва. Про це заявив депутат Бундестагу від урядової Соціал-демократичної партії Німеччини, член комітету з питань оборони Йоганнес Арльт, повідомляє DW.

За словами Арльта, зараз німецькі війська мають обмежену кількість ракет Taurus. При цьому країна не може збільшити виробництво такого озброєння для поповнення запасів армії.

«Тому з огляду на наші союзницькі зобов'язання перед НАТО та з урахуванням тих заходів, які ми повинні вжити для посилення власної безпеки, було б розумніше ці ракети не надавати», – додав депутат.

Політик також додав, що зараз важливо створити рамкові умови для промисловості, щоб забезпечити більш надійне виробництво зброї та боєприпасів. Це необхідно як для задоволення потреб Німеччини, так і для допомоги Україні.

Нагадаємо, 17 січня у Бундестазі відбулося голосування щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus. Чимало німецьких політиків, зокрема з опозиційної партії наполягали на тому, щоб надати ракети Україні. Однак, після довготривалих дискусій, німецькі депутати провалили поіменне голосування. Зокрема, «За» проголосували 178 обранців, «проти» – 485, троє утрималися.

Як повідомлялося, голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц закликав канцлера Олафа Шольца припинити зволікання з постачанням крилатих ракет Taurus в Україну.

До слова, на розгляд німецького Бундестагу буде внесений ще один законопроєкт про передачу Україні крилатих ракет Taurus.

Теги: ракета Бундестаг депутат Німеччина озброєння

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