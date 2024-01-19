Депутат Бундестагу пояснив, чому Німеччина зволікає з ракетами Taurus для України

«З урахуванням тих заходів, які ми повинні вжити для посилення власної безпеки, було б розумніше ці ракети не надавати»

Німеччина поки нібито не має можливості надати Україні далекобійні ракети Taurus, оскільки для цього потрібне нарощування виробництва. Про це заявив депутат Бундестагу від урядової Соціал-демократичної партії Німеччини, член комітету з питань оборони Йоганнес Арльт, повідомляє DW.

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За словами Арльта, зараз німецькі війська мають обмежену кількість ракет Taurus. При цьому країна не може збільшити виробництво такого озброєння для поповнення запасів армії.

«Тому з огляду на наші союзницькі зобов'язання перед НАТО та з урахуванням тих заходів, які ми повинні вжити для посилення власної безпеки, було б розумніше ці ракети не надавати», – додав депутат.

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Політик також додав, що зараз важливо створити рамкові умови для промисловості, щоб забезпечити більш надійне виробництво зброї та боєприпасів. Це необхідно як для задоволення потреб Німеччини, так і для допомоги Україні.

Нагадаємо, 17 січня у Бундестазі відбулося голосування щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus. Чимало німецьких політиків, зокрема з опозиційної партії наполягали на тому, щоб надати ракети Україні. Однак, після довготривалих дискусій, німецькі депутати провалили поіменне голосування. Зокрема, «За» проголосували 178 обранців, «проти» – 485, троє утрималися.

Як повідомлялося, голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц закликав канцлера Олафа Шольца припинити зволікання з постачанням крилатих ракет Taurus в Україну.

До слова, на розгляд німецького Бундестагу буде внесений ще один законопроєкт про передачу Україні крилатих ракет Taurus.