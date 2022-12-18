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Потужний вибух у Бєлгороді, є постраждалі (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Потужний вибух у Бєлгороді, є постраждалі (відео)
фото: соцмережі

У будинках повилітали вікна

У Бєлгороді (Росія) стався потужний вибух. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Після вибуху у небо над будинками здійнявся чорний дим.

Місцеві мешканці пишуть про вибух невідомого предмету у повітрі. Внаслідок чого повибивало вікна у машинах, та повипадало скло у вікнах будинків, що розташовані поруч. «На вулиці Щорса, 45 уламків від чогось збитого у небі вибило скло автомобіля», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що внаслідок вибухує постраждалі.

Як пишуть місцеві телеграм-канали у Бєлгородскому  районі під обстріл потрапила будівля птахофабрики. Інформація про постраждалих невідома.  

Раніше у Бєлгороді та містах окупованого Криму пролунали вибухи.

Теги: Бєлгород вибух росія

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