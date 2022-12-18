Потужний вибух у Бєлгороді, є постраждалі (відео)

У будинках повилітали вікна

У Бєлгороді (Росія) стався потужний вибух. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

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Після вибуху у небо над будинками здійнявся чорний дим.

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Місцеві мешканці пишуть про вибух невідомого предмету у повітрі. Внаслідок чого повибивало вікна у машинах, та повипадало скло у вікнах будинків, що розташовані поруч. «На вулиці Щорса, 45 уламків від чогось збитого у небі вибило скло автомобіля», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що внаслідок вибухує постраждалі.

Як пишуть місцеві телеграм-канали у Бєлгородскому районі під обстріл потрапила будівля птахофабрики. Інформація про постраждалих невідома.

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Раніше у Бєлгороді та містах окупованого Криму пролунали вибухи.